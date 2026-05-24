‘Panamá incumple convenio sobre Trabajo Marítimo’ de la OIT, advierte gremio de gente de mar

Panamá está incumpliendo compromisos clave del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que expone al país a sanciones internacionales, advirtió el presidente del Colegio Nacional de Gente de Mar, Roberto Pineda Piedra.

“El convenio establecía una implementación progresiva de parámetros laborales y de seguridad para la gente de mar. Sin embargo, un informe de la OIT señala que Panamá ha incumplido esta progresión”, explicó Pineda.

El dirigente gremial subrayó que la responsabilidad recae en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), encargada de fiscalizar el cumplimiento mediante inspectores de la marina mercante y de asuntos laborales marítimos.

“La marina mercante panameña es enorme, con buques navegando en todo el mundo. El reto es cómo extender la red de inspectores que actúan en nombre de la AMP para garantizar el cumplimiento del convenio. No es un reto menor, sino grande, pero es lo que Panamá se comprometió al ratificarlo”, señaló.

Según la OIT, Panamá debió instalar hace años una comisión de la gente de mar, instancia que aún no existe. “Como colegio hemos insistido en la necesidad de que se instale con todos los actores presentes, para velar y mejorar las condiciones de la gente de mar en los buques.

Durante la pandemia, la Organización Marítima Internacional reconoció a los marinos como indispensables porque mantuvieron la cadena de suministros mientras el mundo estaba encerrado”, recordó Pineda.

El incumplimiento del acuerdo podría derivar en denuncias ante la OIT y sanciones internacionales, afectando la reputación del país como potencia marítima.

“Hemos solicitado reuniones con la AMP para abordar este tema y estamos en espera de respuestas. También lo hemos conversado con diputados y autoridades”, agregó.

El convenio entró en vigor el 20 de agosto de 2013 y ha sido ratificado por 45 Estados miembros de la OIT que representan más del 75% del arqueo bruto de la flota mercante.

El convenio exige que los buques comerciales de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas, que realicen viajes internacionales, lleven a bordo, entre otras cosas, dos documentos específicos: un Certificado de Trabajo Marítimo (CTM) y una Declaración de Conformidad Laboral Marítima (Dclm) como pruebas de que los buques cumplen con los requisitos del acuerdo.