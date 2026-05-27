AMP avanza en la creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que la Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) se encuentra en la fase final de creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar, un ente que tendrá como objetivo promover el bienestar de los trabajadores marítimos y atender los desafíos que enfrentan durante su permanencia en los puertos y aguas jurisdiccionales del país.

La institución reiteró - a través de un comunicado - que estos avances se dan con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC, 2006), ratificado por Panamá, y con la protección de los derechos y el trato justo de la gente de mar, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Según el comunicado, la AMP mantiene mecanismos permanentes de supervisión, inspección y seguimiento a través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) y la DGGM, además de acciones periódicas orientadas al fortalecimiento de la fiscalización y la mejora continua de los procesos vinculados al cumplimiento del MLC, 2006.

La creación del Comité de Bienestar se enmarca en la estrategia de la AMP para fortalecer el liderazgo marítimo de Panamá y garantizar la protección integral de la gente de mar, en apego a los más altos estándares internacionales.

“En estos momentos, la DGGM se encuentra en la fase final de creación del Comité de Bienestar de la Gente de Mar, ente adscrito a la DGGM, para promover el bienestar de la gente de mar y atender los desafíos que estos enfrentan durante su permanencia en los puertos y aguas jurisdiccionales de nuestro país”, señala el comunicado.

Las reacciones de la AMP se dan luego de las advertencias recientes del presidente del Colegio Nacional de Gente de Mar, Roberto Pineda Piedra, sobre una serie de incumplimientos a los compromisos clave del Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006).

Pineda declaró que según la OIT, Panamá debió instalar hace años una comisión de la gente de mar, instancia que aún no existe. “Como colegio hemos insistido en la necesidad de que se instale con todos los actores presentes, para velar y mejorar las condiciones de la gente de mar en los buques.

“Hemos solicitado reuniones con la AMP para abordar este tema y estamos en espera de respuestas. También lo hemos conversado con diputados y autoridades”, agregó.

El convenio entró en vigor el 20 de agosto de 2013 y ha sido ratificado por 45 Estados miembros de la OIT que representan más del 75% del arqueo bruto de la flota mercante.

El convenio exige que los buques comerciales de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas, que realicen viajes internacionales, lleven a bordo, entre otras cosas, dos documentos específicos: un Certificado de Trabajo Marítimo (CTM) y una Declaración de Conformidad Laboral Marítima (Dclm) como pruebas de que los buques cumplen con los requisitos del acuerdo.