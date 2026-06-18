La Casa Wilcox recibe un nuevo impulso para su recuperación

Después de años de anuncios, planes inconclusos y creciente deterioro, la Casa Wilcox, uno de los inmuebles históricos más representativos de la ciudad de Colón, vuelve a colocarse en la agenda pública. Esta vez, con la adjudicación de una consultoría que deberá definir el camino para su restauración integral y eventual aprovechamiento turístico. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) adjudicó a la empresa F.G. Guardia y Asociados, S.A. un contrato por $926,480.75 para desarrollar los estudios, diseños, planos ejecutivos y trámites de aprobación necesarios para la denominada intervención severa del inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Colón. La contratación forma parte del Programa de Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística (PN-L1154), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el préstamo 4944/OC-PN, suscrito con el Estado panameño en 2020. Aunque la adjudicación no contempla aún la ejecución de las obras, representa un paso clave para definir técnicamente la recuperación de una estructura considerada parte del patrimonio arquitectónico de la provincia y cuyo futuro ha sido objeto de debate durante la última década. La Casa Wilcox forma parte del conjunto de edificaciones históricas que testimonian el auge económico y urbano que vivió Colón durante los siglos XIX y XX. Sin embargo, al igual que otros inmuebles patrimoniales de la ciudad, ha enfrentado años de deterioro y falta de inversión. La vivienda permaneció habitada hasta 2016. Desde entonces, el paso del tiempo, las condiciones climáticas y la ausencia de una intervención integral aceleraron su deterioro, alimentando la preocupación de especialistas, organizaciones patrimoniales y residentes de la provincia. Pese a ello, expertos en conservación sostienen que la estructura mantiene posibilidades de recuperación.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), capítulo de Panamá, ha reiterado en distintas ocasiones la necesidad de rescatar los edificios históricos de Colón y ha advertido que no existen argumentos técnicos que justifiquen la demolición de la Casa Wilcox ni que impidan su restauración.

Para los defensores del patrimonio, la conservación de estos inmuebles no solo responde a criterios históricos o arquitectónicos, sino también a una estrategia de revitalización urbana que puede generar actividad económica y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

Una promesa que se repite

La recuperación de la Casa Wilcox no aparece por primera vez en los planes gubernamentales. Durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el inmueble fue incluido dentro del programa de renovación urbana de Colón, que contemplaba la restauración de varios edificios emblemáticos del casco histórico. Sin embargo, el proyecto original sufrió modificaciones. En lugar de una restauración completa, las acciones ejecutadas se concentraron en el reforzamiento estructural del inmueble, mientras la rehabilitación integral quedó pendiente. Con el paso de los años, la falta de avances concretos convirtió a la Casa Wilcox en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la preservación del patrimonio arquitectónico colonense. La nueva contratación busca precisamente superar esa etapa y generar la documentación técnica necesaria para llevar el proyecto a una fase de ejecución.

Lo que incluye la consultoríaLo que incluye la consultoría

La empresa adjudicataria tendrá la responsabilidad de realizar un diagnóstico integral del edificio para determinar su condición estructural y patrimonial, así como el nivel de intervención requerido para garantizar su conservación. Los trabajos también abarcan la elaboración de propuestas conceptuales de uso turístico, memorias descriptivas, metodologías constructivas, diseños especializados, especificaciones técnicas, cronogramas y estimaciones de costos. Además, deberá desarrollar los planos ejecutivos y gestionar las aprobaciones requeridas ante las entidades competentes. Uno de los productos más importantes será la preparación de la documentación técnica que servirá de base para la futura licitación de las obras de restauración, una fase que todavía deberá ser contratada por separado.

Patrimonio como motor de desarrollo