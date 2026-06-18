La Casa Wilcox recibe un nuevo impulso para su recuperación

La recuperación de la Casa Wilcox no aparece por primera vez en los planes gubernamentales.Durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el inmueble fue incluido dentro del programa de renovación urbana de Colón, que contemplaba la restauración de varios edificios emblemáticos del casco histórico.Sin embargo, el proyecto original sufrió modificaciones. En lugar de una restauración completa, las acciones ejecutadas se concentraron en el reforzamiento estructural del inmueble, mientras la rehabilitación integral quedó pendiente.Con el paso de los años, la falta de avances concretos convirtió a la Casa Wilcox en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrenta la preservación del patrimonio arquitectónico colonense.La nueva contratación busca precisamente superar esa etapa y generar la documentación técnica necesaria para llevar el proyecto a una fase de ejecución.