Mulino reconoce ‘colapso’ del sistema penitenciario y justifica presencia de reos en Coiba

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este jueves el colapso de las cárceles del país y, aunque no ha pedido la renuncia del director del Sistema Penitenciario ni de la ministra de Gobierno, afirmó que no existe blindaje político para nadie “La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó. La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron. Desde las cárceles se programaban acciones ilícitas, casos de violencia extrema”, declaró el mandatario haciendo referencia a la fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, la fuga más grande en la historia del país. Desde la fuga, se ha aprehendido a 178 personas, 155 de las cuáles han sido judicializadas, se apartaron funcionarios responsables en la cárcel de sus cargos y se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos de la sociedad civil, no se ha pedido la renuncia de la ministra de Gobierno, ni del director del Sistema Penitenciario. “Tampoco quiero entregar una cabeza porque lo pide alguien como forma de tapar lo verdadero y profundo de este hecho para que después nada cambie, porque en ese río revuelto hay varios pescadores que se aprovechan y tienen las cañas listas para tirarlas al agua. No tengo ningún protegido y repito, sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”, respondió Mulino.

Cambio de paradigma

Durante este gobierno se han anunciado planes para la construcción de centros penitenciarios en distintos puntos del país, como un complejo penitenciario en Divisa por $177 millones de dólares y un complejo penitenciario de rehabilitación por $85 millones de dólares que estará frente al complejo penitenciario La Joya. Puede que estas cárceles sean solo el comienzo. “Lo sucedido en esa fuga me indigna y avergüenza. Generaremos los cambios necesarios, primero con los funcionarios que incumplieron su deber y después con una cultura carcelaria que debe cambiar, adaptada a las necesidades actuales de mantener el orden, la disciplina y el aislamiento. Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes con nuevas estructuras y políticas públicas que anunciaré el día 1 de julio”, declaró Mulino.

Presos en Coiba