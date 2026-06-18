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Mulino reconoce ‘colapso’ del sistema penitenciario y justifica presencia de reos en Coiba

Mulino reconoce ‘colapso’ del sistema penitenciario y justifica presencia de reos en Coiba
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 19/06/2026 00:00
El presidente de la República adelantó que anunciará nuevas políticas públicas y penitenciarias el 1 de julio. En el caso de Coiba, no confirmó si la presencia de reos será temporal o permanente y defiende el traslado por temas de seguridad nacional

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este jueves el colapso de las cárceles del país y, aunque no ha pedido la renuncia del director del Sistema Penitenciario ni de la ministra de Gobierno, afirmó que no existe blindaje político para nadie

“La fuga demuestra que el sistema falló, colapsó. La vinculación de presos en actividades ilícitas es la demostración de que fue vulnerado en las narices de los funcionarios que por acción u omisión lo permitieron. Desde las cárceles se programaban acciones ilícitas, casos de violencia extrema”, declaró el mandatario haciendo referencia a la fuga de 195 privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, la fuga más grande en la historia del país.

Desde la fuga, se ha aprehendido a 178 personas, 155 de las cuáles han sido judicializadas, se apartaron funcionarios responsables en la cárcel de sus cargos y se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la Nación.

Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos de la sociedad civil, no se ha pedido la renuncia de la ministra de Gobierno, ni del director del Sistema Penitenciario. “Tampoco quiero entregar una cabeza porque lo pide alguien como forma de tapar lo verdadero y profundo de este hecho para que después nada cambie, porque en ese río revuelto hay varios pescadores que se aprovechan y tienen las cañas listas para tirarlas al agua. No tengo ningún protegido y repito, sancionaré y denunciaré a quien corresponda una vez tenga la información objetiva de las autoridades que manejan esto”, respondió Mulino.

Cambio de paradigma

Durante este gobierno se han anunciado planes para la construcción de centros penitenciarios en distintos puntos del país, como un complejo penitenciario en Divisa por $177 millones de dólares y un complejo penitenciario de rehabilitación por $85 millones de dólares que estará frente al complejo penitenciario La Joya.

Puede que estas cárceles sean solo el comienzo.

“Lo sucedido en esa fuga me indigna y avergüenza. Generaremos los cambios necesarios, primero con los funcionarios que incumplieron su deber y después con una cultura carcelaria que debe cambiar, adaptada a las necesidades actuales de mantener el orden, la disciplina y el aislamiento. Es hora de utilizar modelos duros que están dando resultados en otras partes con nuevas estructuras y políticas públicas que anunciaré el día 1 de julio”, declaró Mulino.

Presos en Coiba

Una de las secuelas de la fuga fue el traslado de 29 privados de libertad a la isla de Coiba. La ley 44 que crea el Parque Nacional Coiba deja claro que este no puede ser ocupado para fines distintos a la administración y preservación del mismo.

Pero el presidente justificó la decisión de llevarlos allí, afirma que “ya se verá” si su estadía es permanente o temporal y argumenta que la estación aeronaval dónde permanecen recluidos no forma parte del Parque Nacional.

“El traslado a isla Coiba fue realizado de acuerdo con necesidades de la seguridad nacional. Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino de la seguridad de los panameños”, declaró el mandatario. “Coiba es una base que yo hice siendo ministro de Seguridad y en aquel momento consultamos a los organismos ambientalistas de la época buscando encontrar un acuerdo, como se logró, con el ánimo de instalar ahí una base precisamente para los propósitos que hoy nos sirven para resolver un grave problema. Esa instalación no está en el Parque Nacional, se usará para cuidar la seguridad nacional y personal de miles y miles de panameños”.

La estación aeronaval Nelso Tenas se encuentra dentro de los linderos del Parque Nacional. El mapa de zonificación que se encuentra dentro del plan de manejo contempla la presencia del Servicio Aeronaval (Senan) dentro de Zonas de Uso Especial, que pueden ser utilizadas para protección y seguridad del Parque Nacional, mas no para albergar reclusos, menos indefinidamente.

“No hay una exclusión para las instalaciones del Senan de las regulaciones del área protegida. Hay una tolerancia de la presencia del Senan en ese sitio porque es compatible con la gestión del área protegida”, explicó Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). “Cualquier instalación que esté dentro de la superficie del área protegida, es parte del área protegida y por tanto debe cumplir las regulaciones que aplican al área protegida. Hay una gran preocupación de que se ponga en peligro la designación del sitio como un sitio de patrimonio mundial, porque la ley estuvo construida sobre la base que iba a haber una reubicación de los detenidos que estaban allí en el momento de la creación del área protegida por ley”, concluyó.

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