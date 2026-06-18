Mulino reconoce ‘colapso’ del sistema penitenciario y justifica presencia de reos en Coiba

Una de las secuelas de la fuga fue el traslado de 29 privados de libertad a la isla de Coiba. La ley 44 que crea el Parque Nacional Coiba deja claro que este no puede ser ocupado para fines distintos a la administración y preservación del mismo.Pero el presidente justificó la decisión de llevarlos allí, afirma que 'ya se verá' si su estadía es permanente o temporal y argumenta que la estación aeronaval dónde permanecen recluidos no forma parte del Parque Nacional. 'El traslado a isla Coiba fue realizado de acuerdo con necesidades de la seguridad nacional. Esto no es una discusión sobre el uso de una reserva, sino de la seguridad de los panameños', declaró el mandatario. 'Coiba es una base que yo hice siendo ministro de Seguridad y en aquel momento consultamos a los organismos ambientalistas de la época buscando encontrar un acuerdo, como se logró, con el ánimo de instalar ahí una base precisamente para los propósitos que hoy nos sirven para resolver un grave problema. Esa instalación no está en el Parque Nacional, se usará para cuidar la seguridad nacional y personal de miles y miles de panameños'.La estación aeronaval Nelso Tenas se encuentra dentro de los linderos del Parque Nacional. El mapa de zonificación que se encuentra dentro del plan de manejo contempla la presencia del Servicio Aeronaval (Senan) dentro de Zonas de Uso Especial, que pueden ser utilizadas para protección y seguridad del Parque Nacional, mas no para albergar reclusos, menos indefinidamente.'No hay una exclusión para las instalaciones del Senan de las regulaciones del área protegida. Hay una tolerancia de la presencia del Senan en ese sitio porque es compatible con la gestión del área protegida', explicó Joana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). 'Cualquier instalación que esté dentro de la superficie del área protegida, es parte del área protegida y por tanto debe cumplir las regulaciones que aplican al área protegida. Hay una gran preocupación de que se ponga en peligro la designación del sitio como un sitio de patrimonio mundial, porque la ley estuvo construida sobre la base que iba a haber una reubicación de los detenidos que estaban allí en el momento de la creación del área protegida por ley', concluyó.