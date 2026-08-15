Panamá La Vieja llega a sus 507 años entre retos y avances comunitarios

Panamá La Vieja conmemoró este 15 de agosto sus 507 años de fundación en medio de una realidad marcada por importantes necesidades, pero también por avances que reflejan el esfuerzo de sus residentes y autoridades locales.

La seguridad, la recolección de basura y la falta de oportunidades laborales figuran entre los principales desafíos que enfrentan comunidades como Panamá Viejo y Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre.

Sin embargo, en los últimos años también se han desarrollado proyectos relacionados con canchas deportivas, parques recreativos, centros educativos, infraestructura pública, salud y programas de alimentación, entre otros.

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, reconoció que existen necesidades pendientes, particularmente en materia de seguridad, pero destacó que se trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional para reducir los hechos delictivos.

Como parte de estas acciones, se han instalado cámaras de videovigilancia en puntos considerados estratégicos, con el objetivo de facilitar una respuesta más rápida de las unidades policiales ante situaciones que puedan poner en riesgo a los residentes.

Rodríguez sostuvo que la situación de la comunidad no debe verse únicamente desde sus problemas y resaltó el trabajo de los residentes para recuperar espacios públicos.Entre los ejemplos mencionó la vía Circunvalación, que anteriormente se había convertido en un punto crítico por la acumulación de basura y que actualmente presenta una imagen diferente, con áreas verdes, parques y murales que buscan recuperar el entorno y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad.

“Hay necesidades, pero también se trabaja para solucionar los problemas. La gente buena y trabajadora que lucha por el futuro del país son muchos más y, con voluntad y apoyo de las autoridades, podremos superar todas las dificultades”, manifestó Rodríguez.

Como parte de las actividades por los 507 años, las calles de Panamá Viejo y Puente del Rey se llenaron de música y color con el tradicional desfile de bandas.

La actividad contó con la participación de más de 45 bandas estudiantiles, 11 bandas independientes, delegaciones folclóricas y una banda internacional de Costa Rica, que recorrieron la avenida principal de Circunvalación ante la presencia de residentes y visitantes.

El desfile también representó una oportunidad económica para decenas de emprendedores que instalaron sus puestos a lo largo de la ruta para ofrecer comidas, bebidas, recuerdos y otros productos. La actividad permitió así generar ingresos y dinamizar temporalmente la economía local.

Las actividades conmemorativas no terminan con el desfile. Para los días 29 y 30 de agosto está previsto un festival artístico y musical en Panamá Viejo, con la participación de artistas urbanos, DJs, músicos típicos y cuerpos de baile.

Panamá La Vieja fue fundada en 1519 por Pedro Arias Dávila y es considerada la primera ciudad europea establecida permanentemente en la costa del Pacífico americano. Su ubicación estratégica la convirtió en un punto fundamental para las expediciones españolas y para el traslado de mercancías y riquezas entre Sudamérica y Europa.

Hoy, las ruinas de la antigua ciudad forman parte del Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, uno de los principales referentes históricos y culturales del país.

El área se encuentra dentro del corregimiento de Parque Lefevre, que además comprende comunidades como Panamá Viejo, Puente del Rey, Villa del Rey, Romeral, Chanis y Parque Lefevre Centro, entre otras.