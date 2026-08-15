Cítricos argentinos ingresarán a Panamá tras acuerdo fitosanitario con el MIDA

Panamá autorizó el ingreso fitosanitario para importar limones, mandarinas, naranjas y toronjas desde Argentina, tras culminar un proceso de negociación técnica entre las autoridades sanitarias de ambos países.

El acuerdo firmado entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el servicio sanitario argentino establece las reglas fitosanitarias para el ingreso de limones frescos, así como mandarinas, naranjas y toronjas frescas y refrigeradas procedentes del país suramericano.

La decisión amplía la oferta de productos importados en el país. Según la agencia de noticias EFE durante el año 2025, Panamá registró importaciones de naranjas frescas y secas por un valor de $3.6 millones, procedentes principalmente de Perú, Chile, España, Estados Unidos y Colombia. En el caso de las mandarinas, las compras al extranjero alcanzaron los $3.9 millones, con origen en Perú, España, Estados Unidos y Chile.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina catalogaron al mercado panameño como un destino de “gran potencial” para su oferta agroalimentaria, enmarcado en su plan de diversificación de exportaciones. Durante el último año, el país suramericano exportó $188.6 millones en cítricos frescos a mercados como Rusia, Estados Unidos, Países Bajos, España, Italia y Brasil.

El ingreso de la producción argentina suma un nuevo competidor al comercio al por mayor y menor de frutas en el país, en un sector comercial dominado por proveedores suramericanos, europeos y norteamericanos.