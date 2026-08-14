Panamá Viejo se prepara para un desfile seguro con más de 300 policías

Más de 300 unidades de la Policía Nacional, junto con miembros de otros estamentos de seguridad, estarán desplegados este 15 de agosto para garantizar la seguridad de las personas que participen y asistan al tradicional desfile de bandas por los 507 años de fundación de Panamá La Vieja.

El representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, informó que el operativo de seguridad ya está coordinado con la Policía Nacional, que mantendrá uniformados a lo largo de todo el recorrido. También se contará con vehículos para el traslado de personas detenidas en caso de que se registren alteraciones al orden público o hechos delictivos.

Rodríguez explicó que se instalarán puestos de vigilancia en las calles que desembocan en la ruta del desfile, tanto en Panamá Viejo como en Puente del Rey, con el propósito de reforzar la protección de los asistentes.

“Invitamos a todas las personas a que acudan con confianza a disfrutar del desfile de bandas y rendirle homenaje a Panamá La Vieja, porque la seguridad está garantizada y los estamentos de seguridad estarán para cuidar y apoyar a todos los visitantes”, afirmó.

El operativo también contará con el respaldo del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Sinaproc, unidades de la Autoridad del Tránsito y miembros de la Junta Comunal de Parque Lefevre. Además, se dispondrá de ambulancias en los puntos de inicio y final del desfile para atender cualquier emergencia.

A lo largo de la ruta se instalarán toldas para que los asistentes puedan resguardarse del sol o de la lluvia. Rodríguez recomendó a los visitantes llevar paraguas, protector solar, agua y sillas para disfrutar de la jornada con mayor comodidad.

El desfile también representa una oportunidad económica para los moradores de Panamá Viejo, Puente del Rey y comunidades cercanas, quienes podrán instalar puestos de comida, bebidas y venta de recuerdos a lo largo del recorrido.

La actividad principal comenzará a las 9:00 de la mañana, desde la estatua Morelos, y culminará aproximadamente a las 8:00 de la noche en la comunidad de Puente del Rey.

En el desfile participarán 45 delegaciones estudiantiles, 11 bandas independientes y la banda internacional Nuevo Milenio, procedente de Costa Rica.

La celebración comenzará desde las 5:00 de la mañana con dianas en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Panamá La Vieja. Posteriormente, se desarrollarán los actos protocolares, entre ellos un reconocimiento a la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa.