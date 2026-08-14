BDA convocará a junta directiva para agilizar créditos por El Niño

La Junta Directiva del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) sesionará la próxima semana con el objetivo de destrabar el otorgamiento de créditos a micro y pequeños productores nacionales afectados por el fenómeno de El Niño.

El anuncio lo realizó el titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, durante la reunión del Consejo Consultivo Agropecuario celebrada en Penonomé, provincia de Coclé. En la sesión participamos el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el gerente general del BDA, Francisco Mejía.

Durante el encuentro con el sector productivo se evaluaron medidas para mitigar los efectos de la sequía en la producción agrícola y ganadera del país.

Entre los instrumentos financieros expuestos por las autoridades figura el Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del BDA. Este plan contempla créditos blandos destinados a la perforación de pozos y la instalación de molinos de viento y bombas hidráulicas de ariete para la extracción de agua.

Las autoridades precisaron que el BDA maneja una tasa de interés preferencial del 2%, la cual disminuye al 1% cuando el financiamiento se gestiona de forma directa dentro del programa especial de adaptación climática.

El gobierno reiteró que la política crediticia de la entidad estatal mantendrá el foco en los pequeños y microproductores, un segmento clave para la seguridad alimentaria nacional en momentos de variabilidad climática severa.