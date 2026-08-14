Exportaciones de Panamá crecen 3.5% y superan los $534 millones a junio

Al mes de junio de 2026, las exportaciones registradas de Panamá ascendieron a $534.6 millones, por encima de los $516.3 millones acumulados en el mismo periodo de 2025, según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), ente adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La variación representa un aumento de $18.3 millones, equivalente a 3.5% en términos relativos. Las cifras excluyen las exportaciones de concentrado de cobre, debido al cese de operaciones de la mina de cobre a finales de 2023.

Camarones, banano y teca lideran las exportaciones

A nivel de subpartidas arancelarias, los camarones y langostinos congelados se mantuvieron como el principal producto de exportación de Panamá al mes de junio de 2026. Le siguieron los bananos, la teca, el aceite de palma, los desperdicios metálicos, las sandías, los medicamentos, el azúcar, los desperdicios y desechos de oro o chapado, y el café sin tostar ni descafeinar.

En conjunto, estas 10 subpartidas arancelarias representaron el 54.5% de las exportaciones registradas. Los camarones y langostinos congelados alcanzaron un valor FOB (Free On Board o “Franco a bordo”) de $66.1 millones, con una participación de 12.4% del total exportado. Los bananos registraron $48.0 millones (9.0%); la teca en bruto, $32.9 millones (6.2%); el aceite de palma en bruto, $27.0 millones (5.0%); y los desperdicios y desechos de fundición, hierro o acero, $22.0 millones (4.1%).

Las sandías frescas sumaron $20.9 millones (3.9%), al igual que los medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, con $20.9 millones (3.9%). El azúcar de caña, en estado sólido, alcanzó $19.3 millones (3.6%); los desperdicios y desechos de oro o de chapado, $18.0 millones (3.4%); y el café sin tostar ni descafeinar, $16.1 millones (3.0%).

Pescados y crustáceos concentran la mayor participación

Al analizar las cifras por capítulos del Sistema Armonizado, los productos de pescados y crustáceos lideraron las exportaciones, con una participación de 19.0%.

También destacaron las frutas, con 15.4%; grasas y aceites, 8.0%; madera y manufacturas de madera, 7.1%; fundición, hierro y acero, 6.4%; productos farmacéuticos, 4.4%; azúcares, 4.1%; perlas finas y piedras preciosas, 3.7%; café, 3.1%; y carnes y despojos comestibles, 2.9%.

De acuerdo con los datos, la recuperación del banano está elevando el peso relativo de las frutas dentro del total exportado.

Los principales mercados de destino de las exportaciones panameñas durante el primer semestre de 2026 fueron Estados Unidos de América, Taiwán, la Zona Libre de Colón, Países Bajos, India, Costa Rica, México, China Continental, Tailandia y Reino Unido.

Los resultados muestran un crecimiento moderado de las exportaciones panameñas durante el primer semestre de 2026, con una oferta externa concentrada en productos agropecuarios, pesqueros, forestales y algunos bienes industriales.