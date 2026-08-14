El IMA tendrá un solo punto de agroferia este sábado 15 de agosto: conozca los detalles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este sábado 15 de agosto realizará una agroferia en un único punto del país, con productos a precios accesibles para los consumidores.

La jornada se desarrollará a partir de las 8:00 a.m. en el Parque de Santa Rita, en el distrito de Antón, provincia de Coclé.