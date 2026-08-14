Cae otro implicado en la red de reclutamiento para la guerra entre Rusia y Ucrania

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó la medida cautelar de detención provisional contra un ciudadano de 63 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas, al vincularlo con una red clandestina que reclutaba panameños para combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez Carmelo Zambrano legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos realizada por la fiscal Elizabeth Carrión, en representación del Ministerio Público. La defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado particular Arnulfo Vargas.
El juzgador sustentó la privación de libertad al considerarla necesaria, idónea y proporcional frente a la gravedad del delito. Además, determinó la existencia de riesgos procesales severos, entre ellos el peligro de fuga, la posible destrucción o afectación de medios de prueba, el riesgo para la comunidad y la amenaza directa contra las víctimas.
Las investigaciones del Ministerio Público revelan la operativa con la que operaba esta red en la capital. Según las pesquisas, el imputado citaba a los interesados en las inmediaciones de la Iglesia del Carmen, en la vía España.
Posteriormente, las víctimas eran trasladadas a las oficinas de pasaportes para tramitar su documentación de viaje y luego eran hospedadas en una vivienda conocida como “La Mansión”, ubicada en el corregimiento de Bella Vista.
Para captar a los ciudadanos, la organización ofrecía atractivos paquetes económicos que incluían salarios mensuales de entre $3,000 y $6,000, pagos superiores a los $6,000 si eran asignados a misiones de combate directo y un seguro de vida de hasta $400,000 en caso de fallecimiento en el frente.
Este sujeto se convierte en el segundo implicado bajo medida cautelar en esta causa penal, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el alcance internacional de la red y determinar cuántos panameños habrían sido captados bajo este esquema.
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