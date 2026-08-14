Cae otro implicado en la red de reclutamiento para la guerra entre Rusia y Ucrania

Un juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó la medida cautelar de detención provisional contra un ciudadano de 63 años, imputado por la presunta comisión del delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas, al vincularlo con una red clandestina que reclutaba panameños para combatir en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez Carmelo Zambrano legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos realizada por la fiscal Elizabeth Carrión, en representación del Ministerio Público. La defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado particular Arnulfo Vargas.

El juzgador sustentó la privación de libertad al considerarla necesaria, idónea y proporcional frente a la gravedad del delito. Además, determinó la existencia de riesgos procesales severos, entre ellos el peligro de fuga, la posible destrucción o afectación de medios de prueba, el riesgo para la comunidad y la amenaza directa contra las víctimas.