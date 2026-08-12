Ordenan detención provisional a otro presunto reclutador de panameños para Ucrania

Las pesquisas comenzaron el pasado 15 de junio, luego de que dos víctimas relataran a las autoridades la existencia de una estructura que incluye a personas de la misma familia dedicada a captar panameños para enviarlos a la guerra . Según la Fiscalía, tres víctimas entrevistadas identificaron directamente a Ryfkogel como su reclutador y financiador .

De acuerdo con la fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, este caso no guarda relación con el otro panameño detenido días antes en Tocumen, un taxista jubilado señalado de supuestamente reclutar personas para combatir del lado de Rusia . En este caso, explicó, Ryfkogel es investigado por el reclutamiento de personas para Ucrania.

Ryfkogel fue detenido el pasado 10 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen , cuando se disponía a abordar un vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul, para luego seguir hasta Ucrania . Tras una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) , se le impuso la medida cautelar de detención provisional , mientras el Ministerio Público desarrolla una investigación que tendrá un plazo de seis meses.

Otro presunto reclutador fue imputado en la tarde de este miércoles por el delito de tráfico de personas. Efraín Alexis Ryfkogel Almengor, un panameño de 63 años, veterano de guerra de Ucrania , señalado como uno de los presuntos responsables de captar y trasladar a ciudadanos hacia este país bajo falsas promesas de empleo y elevados salarios.

Modus operandi

El mecanismo de captación comenzaba en redes sociales, especialmente TikTok, donde se utilizaba el escudo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y números telefónicos con códigos de ese país. A los interesados se les ofrecían salarios de entre $3,000 y $6,000 mensuales sin acudir a misiones y de $6,000 a $9,000 si participaban en ellas, además de un seguro de vida de hasta $500,000.

Una vez captados, los jóvenes eran citados en la estación del Metro de Iglesia del Carmen y trasladados a las oficinas de pasaportes para gestionar sus documentos, cuyos costos eran asumidos por los reclutadores. Posteriormente eran llevados a una vivienda conocida como “La Mansión”, en Bella Vista, o al Hostal Zebulo, en Obarrio.

En estos lugares, según la investigación, se encontraron documentos personales y recibos relacionados con los reclutados. Además, los pasaportes de las víctimas eran retenidos antes de su traslado al aeropuerto. Los boletos de avión también eran adquiridos por los reclutadores.

Después de obtener el pasaporte, los captados eran incorporados a un grupo de WhatsApp denominado “RUG Guardia N/Panamá”, donde recibían instrucciones y se coordinaba su viaje.

La Fiscalía sostiene que unas 18 personas fueron trasladadas a Ucrania bajo este esquema. A los jóvenes se les habría prometido que trabajarían en labores de construcción o artillería y que no serían enviados al frente de combate. Sin embargo, una vez en territorio ucraniano, presuntamente les retenían sus documentos, no recibían los pagos ofrecidos y, después de unos 15 días de entrenamiento, eran enviados a zonas de combate.

Según los testimonios recopilados, quienes se negaban a participar eran amenazados. Incluso, algunos habrían sido intimidados con armas de fuego. Para quienes intentaban abandonar el grupo, supuestamente se exigían pagos de hasta $2,500 para permitirles salir.

Durante la investigación, las autoridades también encontraron en el teléfono de Ryfkogel fotografías de pasaportes de víctimas y de personas identificadas en Ucrania.

El imputado negó ser reclutador y aseguró que únicamente ayudó a personas que se acercaron a él. Explicó que viajaba a Ucrania para realizar trámites relacionados con su condición de veterano de guerra y culminar un proceso de incapacidad médica. También manifestó padecer hipertensión, diabetes, pérdida de visión y problemas pulmonares.

Para la Fiscalía, las víctimas fueron especialmente vulnerables debido a sus condiciones económicas. Se trata de personas sin empleos ni ingresos estables, pero con familias que mantener, circunstancia que habría sido aprovechada por los reclutadores para atraerlas con promesas de altos salarios y beneficios.

La detención provisional de Ryfkogel permanecerá vigente mientras avanzan las diligencias destinadas a determinar el alcance de la presunta red y la participación de las personas vinculadas con el traslado de panameños hacia la guerra en Ucrania.