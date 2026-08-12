Incertidumbre laboral, elección de carrera e IA, principales preocupaciones del alumnado

Es el caso de Patricia Segarra , alumna del centro barcelonés que espera convertirse en profesora , motivada en parte por el ejemplo de algunos de sus profesores, para lo cual se matriculará en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona con la idea de cursar posteriormente un máster en Educación.

Uno de cada tres universitarios abandonan sus estudios antes de finalizar la carrera, mientras que un 22 % lo hace durante el primer año , según la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), lo que aumenta la presión de los jóvenes a la hora de elegir qué carrera escoger en su nueva etapa formativa en la universidad.

La irrupción de la IA y su impacto en el empleo, la presión académica o la dificultad a la hora de elegir una carrera, junto a otros asuntos como el precio de la vivienda o la exposición continua a las redes sociales figuran entre las principales preocupaciones a las que se enfrentan los alumnos en España en su etapa previa a la universidad, según han manifestado estudiantes del centro barcelonés Hamelin-Laie International School.

En el Día Internacional de la Juventud, la estudiante de 17 años ha reconocido a EFE que, entre sus preocupaciones de cara al futuro, están algunas como que si la carrera elegida será aquella que defina su trayectoria profesional; junto con otros desafíos contemporáneos como la dificultad de acceso a una vivienda, porque, en su opinión, la mayoría de los jóvenes “no sabemos cuándo podremos independizarnos”.

Sin embargo, a la hora de hacer frente a otras preocupaciones de la sociedad como es el desarrollo de la Inteligencia Artificial, Segarra considera que su generación “adaptará los procesos de aprendizaje” sin mayores problemas, dado que han crecido con ella.

Habituados a emplear herramientas como ChatGPT y Cloud AI en la etapa escolar, uno de sus compañeros, Jakub Sinkovic, tiene claro que la inteligencia artificial “reemplazará los trabajos que sean automatizados” pero “abrirá las puertas” a otras profesiones más especializadas.

El próximo curso, el estudiante del centro asentado en Montgat empezará la universidad con un grado dual de Economía y Matemáticas, una elección que, pese a sentir que le puede “cambiar la vida”, cree que tiene más importancia “aprovechar las oportunidades que puedan surgir” en esta nueva etapa.

Por ello, desde el centro, elegido como el colegio internacional más popular de Barcelona en 2025 por International Schools Database, tratan de preparar a los alumnos más allá del rendimiento académico a través de competencias como el pensamiento crítico, la adaptabilidad ante la incertidumbre, un aprendizaje basado en el impacto positivo y una mentalidad internacional.

“Nuestra escuela cambió un poco el enfoque en cuanto a basar la educación en números, porque al final los estudiantes son personas y cada uno aportará algo diferente a la sociedad”, ha explicado el profesor Pedro Fombellida, quien considera que la metodología aplicada en la escuela “grabará en la mente de los alumnos una forma de pensar más adelantada que lo establecido hasta ahora”.

A su juicio, el gran objetivo del centro es brindar a los estudiantes todas las herramientas para que “no solamente sepan escoger”, sino que sepan “discernir y actualizar su visión” para un futuro mejor.

Del total del alumnado de Hamelin-Laie International School -que colabora con EFE en este contenido-, el 50 % procede del extranjero, de 60 países distintos, y el centro cuenta con colaboraciones con instituciones internacionales como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), The Juilliard School, la IMG Academy o UNICEF.