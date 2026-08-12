Antai investiga al alcalde de Bocas del Toro por riña en municipio

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) inició de oficio un proceso de investigación contra el alcalde Wilbur “Waya” Martínez Dixon del distrito de Bocas del Toro, provincia de igual nombre, a raíz de la divulgación en redes sociales de un altercado físico ocurrido dentro de las instalaciones municipales.

A través de un comunicado emitido este 12 de agosto de 2026, la entidad fiscalizadora informó que evaluará si los hechos registrados en la sede alcaldicia constituyen una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos y a otras disposiciones vigentes.

La entidad señaló que realizará una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del caso. Asimismo, recordó a las autoridades e integrantes de la administración pública que el ejercicio de sus funciones debe guardar estricta conducta, respeto e integridad, tanto en el desempeño del cargo como en la proyección de la imagen de las instituciones del Estado.

Hasta el momento, las autoridades del Municipio de Bocas del Toro no han emitido un pronunciamiento respecto a las diligencias anunciadas por el órgano regulador de la transparencia pública.