Los hechos que sacudieron a Panamá este miércoles 12 de agosto

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 12 de agosto por importantes acontecimientos en el ámbito político, judicial, diplomático e internacional.

-La ministra de Educación, Lucy Molinar, presentó formalmente su renuncia al cargo que ocupaba al frente del Ministerio de Educación (Meduca), informó la institución este miércoles 12 de agosto de 2026 mediante un comunicado oficial.

-El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, quedó bajo detención provisional por orden de un juez, dentro de una investigación relacionada con la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

-El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, informó que la Cancillería panameña gestiona con las autoridades de Rusia la ubicación y eventual repatriación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

-El presidente José Raúl Mulino sostuvo este miércoles una reunión bilateral con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el marco del Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C). Durante el cierre del foro, Mulino afirmó que el narcotráfico es la principal amenaza para el Canal de Panamá y advirtió sobre la infiltración de estructuras narcocriminales en gobiernos, sistemas de justicia y organismos internacionales, por lo que destacó la necesidad de fortalecer la cooperación entre los países para combatir el crimen organizado.

-Colombia decretó tres días de duelo nacional tras el devastador terremoto que golpeó el oeste del país y dejó más de 200 muertos y miles de heridos. Como muestra de respeto a las víctimas, la bandera permanecerá a media asta en edificios públicos, embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior, mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención a las comunidades afectadas.