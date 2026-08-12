La Cancillería busca repatriar a 30 panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha confirmó este miércoles 12 de agosto que la Cancillería gestiona con las autoridades rusas la ubicación y repatriación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.

El jefe de la diplomacia panameña explicó que ha enviado dos comunicaciones al Ministerio de Seguridad de Rusia para solicitar información sobre los panameños que se encuentran bajo algún tipo de vinculación con el conflicto.

“He enviado dos cartas al Ministerio de Seguridad de Rusia para que ubique a los panameños que están bajo algún tipo de vinculación”, señaló Martínez-Acha durante declaraciones recogidas mediante una nota de prensa.

De acuerdo con el canciller, Panamá busca establecer un circuito humanitario que permita desvincular a estos ciudadanos de las obligaciones que pudieran tener y facilitar su entrega a la Embajada de Panamá para posteriormente gestionar su repatriación.

“Nosotros trabajamos para poder encontrar y repatriar a varios panameños. Estamos haciendo todo lo posible”, afirmó.

Martínez-Acha indicó que aproximadamente 20 panameños estarían vinculados con el bando ruso y otros 10 con el bando ucraniano en el conflicto, aunque aclaró que las circunstancias particulares de cada caso todavía están bajo investigación.

El canciller precisó que corresponde al Ministerio Público determinar oficialmente las circunstancias en las que estos ciudadanos llegaron a estar relacionados con la guerra ruso-ucraniana. Hasta el momento, confirmó la muerte de un panameño y reconoció que se ha perdido contacto con algunos compatriotas.

Ante esta situación, el ministro hizo un llamado a los panameños a desconfiar de ofertas para viajar a Rusia o Ucrania sin conocer previamente las condiciones y el propósito de esos desplazamientos. “Que no caigan en la mentira, que no se dejen convencer, y que a favor consulten con la Cancillería, consulten con nuestras autoridades”, exhortó.

El ministro de Exteriores consideró, sin embargo, que algunos de los panameños vinculados al conflicto pudieron haber sido engañados por terceros respecto al verdadero propósito de sus viajes. “Realmente pienso que muchos de los panameños, quizás no todos, han sido engañados con respecto al propósito de su viaje a Rusia. Por terceros, no por gobiernos”, sostuvo.