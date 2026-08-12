La Cancillería busca repatriar a 30 panameños vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania

El ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha confirmó este miércoles 12 de agosto que la Cancillería gestiona con las autoridades rusas la ubicación y repatriación de ciudadanos panameños vinculados al conflicto entre Rusia y Ucrania.
El jefe de la diplomacia panameña explicó que ha enviado dos comunicaciones al Ministerio de Seguridad de Rusia para solicitar información sobre los panameños que se encuentran bajo algún tipo de vinculación con el conflicto.
“He enviado dos cartas al Ministerio de Seguridad de Rusia para que ubique a los panameños que están bajo algún tipo de vinculación”, señaló Martínez-Acha durante declaraciones recogidas mediante una nota de prensa.
De acuerdo con el canciller, Panamá busca establecer un circuito humanitario que permita desvincular a estos ciudadanos de las obligaciones que pudieran tener y facilitar su entrega a la Embajada de Panamá para posteriormente gestionar su repatriación.
“Nosotros trabajamos para poder encontrar y repatriar a varios panameños. Estamos haciendo todo lo posible”, afirmó.
Martínez-Acha indicó que aproximadamente 20 panameños estarían vinculados con el bando ruso y otros 10 con el bando ucraniano en el conflicto, aunque aclaró que las circunstancias particulares de cada caso todavía están bajo investigación.
El canciller precisó que corresponde al Ministerio Público determinar oficialmente las circunstancias en las que estos ciudadanos llegaron a estar relacionados con la guerra ruso-ucraniana. Hasta el momento, confirmó la muerte de un panameño y reconoció que se ha perdido contacto con algunos compatriotas.
Ante esta situación, el ministro hizo un llamado a los panameños a desconfiar de ofertas para viajar a Rusia o Ucrania sin conocer previamente las condiciones y el propósito de esos desplazamientos. “Que no caigan en la mentira, que no se dejen convencer, y que a favor consulten con la Cancillería, consulten con nuestras autoridades”, exhortó.
El ministro de Exteriores consideró, sin embargo, que algunos de los panameños vinculados al conflicto pudieron haber sido engañados por terceros respecto al verdadero propósito de sus viajes. “Realmente pienso que muchos de los panameños, quizás no todos, han sido engañados con respecto al propósito de su viaje a Rusia. Por terceros, no por gobiernos”, sostuvo.
El titular de la Cancillería también se refirió al terremoto registrado este lunes en Colombia y aseguró que, hasta el momento, la Cancillería no tiene conocimiento de panameños fallecidos como consecuencia del desastre.
El funcionario destacó que mantiene comunicación directa con su homólogo colombiano, Sergio Muñoz, mientras las autoridades de ambos países coordinan la verificación de la situación de los ciudadanos panameños que se encuentran en territorio colombiano.
“La Cancillería continúa verificando la situación de los panameños en Colombia mediante su representación diplomática y mantiene el monitoreo del impacto del terremoto. Cuando tenga la información concreta, la vamos a hacer”, manifestó.
En relación con China, el canciller informó que las conversaciones vinculadas con la operación marítima concluyeron satisfactoriamente y que Panamá se encuentra a la espera de la entrada en vigor del acuerdo.
“Eso es un asunto técnico. Cuando se negoció la operación marítima, entiendo que se concluyó a satisfacción. Estamos esperando que entre en vigencia”, explicó.
El ministro también reconoció que los niveles de actividad e inversión se mantienen por debajo de los promedios históricos registrados antes de la controversia entre ambos países.
Al ser consultado sobre si las relaciones entre Panamá y China han mejorado, respondió de manera afirmativa: “Puedo decir que sí”.
Asimismo, informó que ya recibió al nuevo embajador de China, Zhang Xiangyan, quien está a la espera de presentar sus credenciales ante el presidente José Raúl Mulino.
Otro de los asuntos abordados por el canciller fue el Foro Escudo de las Américas, en el que participan 21 países en un ejercicio destinado a fortalecer la estabilidad regional y mejorar la preparación frente a amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas híbridas.
Martínez-Acha Vásquez destacó la participación internacional como un elemento que permite fortalecer las capacidades de Panamá ante eventuales escenarios de riesgo.
“Y por eso tenemos esta cantidad de países acompañándonos en un ejercicio importante que debe ser algo visto con normalidad para estar listos siempre como panameños para defender nuestra vida”, afirmó.
Las declaraciones del canciller se produjeron durante su participación en el XXI Congreso Panameño de Derecho Procesal, encuentro académico que analiza los principales desafíos contemporáneos del derecho, la tecnología y el acceso a la justicia.
Durante el evento, Martínez-Acha Vásquez también se refirió a los retos que plantean la inteligencia artificial y las redes sociales para el derecho y los procesos judiciales.
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