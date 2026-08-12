Banco Mundial financiará con $60 millones la transformación del catastro de Panamá

El Gobierno Nacional y el Banco Mundial formalizaron un contrato de préstamo por $60 millones para transformar el sistema catastral de Panamá, mediante una operación que será complementada con $35 millones de aporte local y que busca mejorar la gestión de la información territorial del país.

El financiamiento corresponde al programa “Transformando el Programa de Catastro de Panamá por Resultados”, que será ejecutado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) durante un período de cuatro años.

La operación marca además un cambio en el esquema de financiamiento público, al utilizar por primera vez en Panamá un Programa por Resultados (PforR) del Banco Mundial. Bajo este mecanismo, los desembolsos estarán vinculados al cumplimiento de resultados concretos y verificables, y no únicamente a la ejecución de actividades o recursos.

Durante la firma del contrato, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó el respaldo del organismo multilateral y señaló que los recursos permitirán avanzar en la consolidación de un sistema integrado de catastro, con información territorial y geoespacial confiable, actualizada y accesible.

El proyecto contempla una inversión total de $95 millones, considerando el préstamo del Banco Mundial y la contraparte aportada por el Gobierno Nacional.

Un sistema integrado para la información territorial

Chapman explicó que uno de los objetivos centrales de la transformación es integrar la información que actualmente administran distintas instituciones públicas, de manera que puedan compartir datos y operar con mayor interoperabilidad.

“Lo que buscamos es tener un sistema integrado de catastro que permita que la información sea utilizada de manera eficiente por las distintas instituciones”, destacó el ministro.

La modernización también apunta a reducir la duplicidad de esfuerzos y plataformas dentro del Estado, mediante una gestión más articulada de los datos relacionados con el territorio y la propiedad.

El titular del MEF sostuvo que contar con un catastro moderno y digitalizado contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra, mejorar la equidad fiscal y facilitar una planificación territorial más eficiente.

El programa también permitirá avanzar en el desarrollo del Sistema Nacional de Catastro Multipropósito, con el fortalecimiento de los servicios vinculados al catastro y la tenencia de la tierra.

Banco Mundial vincula desembolsos a resultados

Para el Banco Mundial, la operación busca que la modernización del catastro tenga efectos que trasciendan la digitalización de registros y contribuyan a mejorar la gestión pública y las condiciones para la inversión.

“Contar con información catastral confiable y servicios de tierras más eficientes es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica y ampliar las oportunidades de desarrollo de las personas y las comunidades”, señaló Juan Pablo Uribe, director de División para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial.

Uribe añadió que un sistema catastral modernizado permitirá disponer de información más precisa y accesible, favoreciendo una mejor gestión del territorio y generando condiciones más propicias para la inversión y la generación de empleo.

El esquema PforR establece que los desembolsos del préstamo estarán sujetos al logro de objetivos previamente definidos y verificables. De esta manera, el financiamiento estará directamente asociado con los avances alcanzados por Panamá en la transformación del sistema.

La iniciativa representa, además, un componente de la agenda gubernamental para fortalecer instituciones y sistemas públicos más eficientes, transparentes y articulados, con información territorial que pueda ser utilizada como insumo para la toma de decisiones.

En el acto de firma participaron Eida Gabriela Saiz, viceministra de Economía; Carolin Geginat, gerente de Operaciones para México, Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial en Panamá; y Andrés Pages, administrador general de Anati.