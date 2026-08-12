Mulino y Hegseth firman alianza contra carteles en la región

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este miércoles con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

La reunión bilateral ocurrió en el Hotel Hilton, en el marco del Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C).

Mulino participó en el cierre del Foro, donde afirmó que la principal amenaza al Canal de Panamá es el narcotráfico.

“Tienen infiltrados en los gobiernos, en los organismos internacionales, cuentan con financiamiento para sostener bufetes de abogados, comunicadores sociales y organizaciones que en apariencia son defensoras de causa social, pero cuya finalidad es servirles a los carteles”, advirtió.

También enfatizó que las alianzas que se han forjado en temas de seguridad no comprometen la soberanía nacional. “Quiero ser claro, esta coalición no representa ninguna amenaza a la soberanía nacional de ninguno de nuestros países, así como tampoco el trabajo conjunto con el ejército colombiano, el salvadoreño, norteamericano o el dominicano. Lo que representa una clara amenaza a la soberanía nacional es el narcotráfico”, acotó.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino, también se pronunció sobre el tema. “Los carteles no reconocen fronteras y por mucho tiempo tampoco encontraron resistencias políticas”, advirtió. “Esa época ha terminado. El mensaje para los carteles es que las Américas no pertenecen al crimen organizado, pertenece a las naciones soberanas”.