Ordenan detención provisional al exdirector de la DGI Publio De Gracia e impedimento de salida del país

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, quedó bajo detención provisional por orden de un juez, como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De Gracia compareció este miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio, donde se celebró una audiencia de solicitudes múltiples vinculada al caso.