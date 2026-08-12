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Ordenan detención provisional al exdirector de la DGI Publio De Gracia e impedimento de salida del país

Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos.
Publio De Gracia Tejada, exdirector de la Dirección General de Ingresos. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 12/08/2026 14:22
Un juez envió a prisión provisional a Publio De Gracia por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía investiga un posible blanqueo de $724 mil

El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia Tejada, quedó bajo detención provisional por orden de un juez, como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De Gracia compareció este miércoles ante el Sistema Penal Acusatorio, donde se celebró una audiencia de solicitudes múltiples vinculada al caso.

Durante la diligencia, el juez también impuso medidas cautelares a su esposa, Elaine Salteiro González, imputada por el presunto delito de blanqueo de capitales. Salteiro deberá reportarse los lunes y viernes, mantener su domicilio y no podrá salir del país ni comunicarse con De Gracia.

La abogada de De Gracia, Gladys Quintero, apeló la detención preventiva.

La Fiscalía informó que la investigación abarca $724 mil. No obstante, advirtió que existen otras sumas pendientes de verificación para determinar su origen y establecer la trazabilidad de los fondos.

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