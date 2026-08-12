Veraguas busca elevar la producción de miel con nuevas técnicas apícolas

La producción de miel de abeja en Veraguas busca fortalecerse mediante la incorporación de nuevas técnicas de manejo de colmenas.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Regional de Veraguas, orientó a ocho productores de Atalaya y a técnicos de la institución sobre prácticas dirigidas a mejorar el desempeño de las colmenas y la producción apícola.

La jornada combinó aspectos teóricos y prácticos y se concentró en dos áreas: la multiplicación de colmenas y su alimentación, consideradas herramientas para fortalecer las colonias y sostener la producción durante períodos de baja floración.

Durante la capacitación se explicó el procedimiento para la división de núcleos, una técnica que permite aumentar el número de colmenas. También se abordó el suministro de azúcar como complemento nutricional para fortalecer las colonias cuando existe menor disponibilidad de flores.

Veraguas registra más de 16,000 galones de miel al año

Los datos del Sistema Integrado de Gestión Agropecuaria de Panamá (SiGAP) reflejan la actividad apícola que se desarrolla en la provincia. El MIDA de Veraguas registra 258 productores activos, 3,064 colmenas y una producción anual de 16,085 galones de miel de abeja.

Con estas acciones, el MIDA busca fortalecer los conocimientos y las habilidades técnicas de los apicultores para promover prácticas que contribuyan a una actividad más productiva, rentable y sostenible.

La actividad se desarrolló en la finca Villa Ana Paula, ubicada en Llano El Nance, distrito de Atalaya.