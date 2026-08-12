Mitradel publica nuevas vacantes laborales en Empleos Panamá

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) mantiene disponibles vacantes laborales a través de la bolsa electrónica Empleos Panamá, con requerimientos orientados a perfiles técnicos, administrativos y profesionales con idoneidad profesional. Las plazas abarcan áreas operativas en las provincias de Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

De acuerdo con el listado oficial de la plataforma, la oferta en la provincia de Panamá concentra el mayor volumen de perfiles requeridos. En el sector salud, las empresas solicitan personal de medicina general con idoneidad, enfermeras idóneas para atención domiciliaria, laboratoristas clínicos y técnicos junior de laboratorio. En el área contable y financiera, la plataforma registra plazas para asistentes contables con idoneidad de Contador Público Autorizado (CPA), así como analistas para el procesamiento de reclamos en aseguradoras bajo normativas de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

La demanda en la provincia de Panamá abarca también plazas en el área tecnológica y operativa, como técnicos en sistemas de seguridad electrónica, personal de soporte en sistemas Windows, supervisión de personal en restaurantes o bares, y vendedores para el manejo integral de residuos comerciales.

En la provincia de Panamá Oeste, las vacantes se orientan a la actividad marítima, portuaria e industrial. Las empresas requieren coordinadores de operaciones portuarias y de abordaje de naves, coordinadores de procesos migratorios de tripulantes y técnicos en mantenimiento-soldadura especializada.

Por su parte, la presencia de plazas en las provincias del interior muestra un registro menor. En la provincia de Chiriquí, la oferta publicada corresponde a la administración y supervisión de fincas para eventos, mientras que en la provincia de Coclé se lista la posición de asistente administrativa para gestión documental de oficina.

Los interesados en postular a estas plazas deben registrar sus datos y hojas de vida directamente en el portal web oficial de la bolsa electrónica del Mitradel.