¿Buscas trabajo? Estas son las nuevas vacantes publicadas por Mitradel esta semana

Entre las ofertas destacan puestos para profesionales universitarios, técnicos especializados y personal administrativo, en diferentes áreas de experiencia.

Las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo en Panamá tienen una nueva oportunidad para incorporarse al mercado laboral. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dio a conocer una nueva lista de vacantes disponibles a través de la plataforma Empleos Panamá.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Según la información divulgada por Mitradel, estas son algunas de las oportunidades laborales publicadas esta semana:

1. Oficial de Registro Financiero

Los aspirantes deben contar con bachiller completo y conocimientos en el área de caja y manejo financiero.

2. Gerente de Compras

El puesto requiere título universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o carreras afines.

3. Coordinador Técnico de Operaciones

Entre los requisitos figuran licencia de conducir tipo D y conocimientos en software de gestión de proyectos.

4. Técnico de Alarmas

Los candidatos deben poseer conocimientos técnicos en electromecánica, electrónica o mecánica.

5. Arquitecto

La vacante está dirigida a profesionales con licenciatura en Arquitectura, dominio de planos, estructuras, materiales de construcción y programas de diseño asistido por computadora.

6. Técnico de Refrigeración Industrial

Se solicita formación técnica en refrigeración, licencia de conducir tipo D e idoneidad para ejercer la profesión.

7. Asistente Administrativo

Los interesados deben contar con título técnico o estudios universitarios en Administración o áreas relacionadas.

8. Supervisor Técnico

Técnico, licenciado o ingeniero en Refrigeración y Aire Acondicionado.

9. Operario de Producción

Bachiller completo.Conocimientos en procesos de producción.

10. Asistente Contable

Estudios universitarios culminados o por culminar.Conocimientos en contabilidad general.

11. Analista de Servicios

Licenciatura completa o cursando los últimos años de estudios universitarios.

12. Asistente de Recursos Humanos

Licenciatura en Recursos Humanos o carreras afines.

13. Atención al Cliente (Sector Salud)

Bachiller completo.Experiencia o conocimientos en atención al cliente en el sector salud.Conocimientos en el área médica.

14. Secretaria Asistente

Título de bachiller.Estudios universitarios parciales o completos en Administración de Empresas.

15. Oficial de Atención y Orientación Estudiantil

Estudios universitarios en Mercadeo, Administración, Comunicación o carreras afines.