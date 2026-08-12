Dos autos y más de $60 mil: el rastro de Ninoska en el caso Publio

Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego aparece en la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exdirector general de Ingresos Publio De Gracia Tejada por un supuesto enriquecimiento injustificado de $724,682.39 y presunto blanqueo de capitales. La relación que describe el Ministerio Público se concentra en las transferencias de dinero que De Gracia realizó a Ríos, los vehículos registrados a nombre de ella y una cuenta bancaria que la Fiscalía incluyó entre los bienes sujetos a aprehensión provisional. Según la resolución fiscal No. 437-2026, del 9 de agosto de 2026, Ríos recibió más de $60,000 de De Gracia mediante transferencias ACH y Yappy durante el periodo que analiza la investigación. Los fondos ingresaron a una cuenta de banco a nombre de Ríos y algunas operaciones aparecen descritas como “compra y pago de terreno”. Para la Fiscalía, estos movimientos adquieren relevancia porque se producen dentro del periodo en que De Gracia ejerció como director general de Ingresos y mientras Ríos trabajaba como asistente en esa misma institución.

Una relación financiera bajo investigación

La Fiscalía sostiene que De Gracia utilizó varias cuentas bancarias para realizar transferencias a terceros. Entre esas operaciones identifica las enviadas a Ríos, quien recibió más de $60,000 en su cuenta bancaria. El expediente también señala que entre las operaciones aparecen referencias a la compra y pago de un terreno. La resolución no establece que esos fondos sean, por sí mismos, producto de un delito. La Fiscalía busca determinar su origen y su posible relación con el supuesto incremento patrimonial atribuido a De Gracia. La investigación principal se originó en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que estableció, según la Fiscalía, una diferencia de $724,682.39 entre los recursos legítimos conocidos de De Gracia y los recursos utilizados durante el periodo analizado.

El Prado que cambió de propietario

Otro elemento que coloca a Ríos dentro de la investigación es un Toyota Land Cruiser Prado, año 2022. De acuerdo con la resolución, el vehículo figuraba a nombre de Ríos y fue adquirido durante el periodo investigado. Sin embargo, el automóvil fue traspasado el 4 de agosto de 2026, apenas cinco días antes de que la Fiscalía emitiera la resolución de aprehensión provisional. La División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial informó sobre el traspaso mediante una nota incorporada al expediente. La Fiscalía considera que el movimiento del vehículo es relevante dentro de la investigación porque, según su hipótesis, el traspaso de bienes a terceros puede dificultar su identificación y eventual aseguramiento. Ese señalamiento corresponde a la tesis investigativa del Ministerio Público y no constituye una determinación de responsabilidad penal contra Ríos. Otro vehículo registrado a su nombre Además del Prado, el expediente identifica un Lexus NX300H, color blanco, año 2017, como propiedad de Ríos. La Fiscalía relaciona ambos vehículos con el análisis patrimonial que realiza dentro del caso contra De Gracia. Los dos aparecen entre los bienes muebles cuya aprehensión provisional ordenó el fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez.

¿Quién es Ninoska Ríos?