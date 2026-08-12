Dos autos y más de $60 mil: el rastro de Ninoska en el caso Publio

Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego aparece en la investigación que adelanta la Fiscalía Anticorrupción contra el exdirector general de Ingresos Publio De Gracia Tejada por un supuesto enriquecimiento injustificado de $724,682.39 y presunto blanqueo de capitales.
La relación que describe el Ministerio Público se concentra en las transferencias de dinero que De Gracia realizó a Ríos, los vehículos registrados a nombre de ella y una cuenta bancaria que la Fiscalía incluyó entre los bienes sujetos a aprehensión provisional.
Según la resolución fiscal No. 437-2026, del 9 de agosto de 2026, Ríos recibió más de $60,000 de De Gracia mediante transferencias ACH y Yappy durante el periodo que analiza la investigación. Los fondos ingresaron a una cuenta de banco a nombre de Ríos y algunas operaciones aparecen descritas como “compra y pago de terreno”.
Para la Fiscalía, estos movimientos adquieren relevancia porque se producen dentro del periodo en que De Gracia ejerció como director general de Ingresos y mientras Ríos trabajaba como asistente en esa misma institución.
La Fiscalía sostiene que De Gracia utilizó varias cuentas bancarias para realizar transferencias a terceros. Entre esas operaciones identifica las enviadas a Ríos, quien recibió más de $60,000 en su cuenta bancaria.
El expediente también señala que entre las operaciones aparecen referencias a la compra y pago de un terreno.
La resolución no establece que esos fondos sean, por sí mismos, producto de un delito. La Fiscalía busca determinar su origen y su posible relación con el supuesto incremento patrimonial atribuido a De Gracia.
La investigación principal se originó en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que estableció, según la Fiscalía, una diferencia de $724,682.39 entre los recursos legítimos conocidos de De Gracia y los recursos utilizados durante el periodo analizado.
Otro elemento que coloca a Ríos dentro de la investigación es un Toyota Land Cruiser Prado, año 2022.
De acuerdo con la resolución, el vehículo figuraba a nombre de Ríos y fue adquirido durante el periodo investigado. Sin embargo, el automóvil fue traspasado el 4 de agosto de 2026, apenas cinco días antes de que la Fiscalía emitiera la resolución de aprehensión provisional.
La División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial informó sobre el traspaso mediante una nota incorporada al expediente.
La Fiscalía considera que el movimiento del vehículo es relevante dentro de la investigación porque, según su hipótesis, el traspaso de bienes a terceros puede dificultar su identificación y eventual aseguramiento.
Ese señalamiento corresponde a la tesis investigativa del Ministerio Público y no constituye una determinación de responsabilidad penal contra Ríos.
Otro vehículo registrado a su nombre
Además del Prado, el expediente identifica un Lexus NX300H, color blanco, año 2017, como propiedad de Ríos.
La Fiscalía relaciona ambos vehículos con el análisis patrimonial que realiza dentro del caso contra De Gracia.
Los dos aparecen entre los bienes muebles cuya aprehensión provisional ordenó el fiscal superior anticorrupción Eduardo Enrique Rodríguez.
La investigación judicial también reconstruye parte de la trayectoria laboral de Ríos.
Según el informe del investigador judicial Jonathan Sánchez, de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial, Ríos trabajó como asistente en la Dirección General de Ingresos entre 2021 y 2025, con un salario de $3,500.
De acuerdo con el mismo informe, también trabajó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen durante 2025 y comenzó labores en la Contraloría General de la República el 17 de julio de 2026.
Su paso por la Dirección General de Ingresos es uno de los elementos que la Fiscalía considera relevantes, debido a que De Gracia dirigió esa institución entre julio de 2019 y junio de 2024.
El vínculo con Publio De Gracia
La resolución fiscal presenta a Ríos dentro de una investigación más amplia sobre el patrimonio y los movimientos financieros de De Gracia.
La Contraloría General de la República determinó, según el Ministerio Público, que De Gracia no pudo justificar un incremento patrimonial de $724,682.39 durante el periodo que ocupó la Dirección General de Ingresos y el año adicional que contempla la investigación.
A partir de ese hallazgo, la Fiscalía analiza los movimientos de dinero, pagos de tarjetas de crédito, transferencias a terceros y adquisición de bienes que considera relacionados con el exfuncionario.
Es dentro de ese análisis donde aparecen las operaciones con Ríos: más de $60,000 en transferencias, una cuenta bancaria a su nombre y vehículos adquiridos durante el periodo investigado.
La Fiscalía también señala que Ríos mantiene una relación directa con los hechos investigados por haber recibido fondos de De Gracia y por haber trabajado en la Dirección General de Ingresos durante parte del periodo analizado.
Una cuenta de Ríos también quedó bajo medida
La resolución del 9 de agosto ordenó la aprehensión provisional de una cuenta de ahorros de Banco General a nombre de Ninoshka Ríos Samaniego.
La cuenta es la misma que la Fiscalía menciona al detallar las transferencias recibidas de De Gracia.
La medida busca asegurar los fondos que permanezcan en esa cuenta mientras avanza la investigación.
La inclusión de Ríos en la resolución y la aprehensión de bienes y fondos a su nombre no equivalen a una condena ni establecen su responsabilidad penal. La investigación debe determinar el origen de los recursos, la naturaleza de las transferencias y la procedencia de los bienes que el Ministerio Público relaciona con ella.
Hasta ahora, la resolución fiscal establece la conexión entre Ríos y el caso de De Gracia a partir de sus movimientos financieros, su relación laboral con la Dirección General de Ingresos y los bienes registrados a su nombre.
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