Intenta entrar como turista a Panamá y confiesa pertenecer al Tren de Aragua

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue devuelto desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen este miércoles 12 de agosto de 2026, luego de que las autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM) le negaran el ingreso al territorio panameño al confirmar sus nexos con dos estructuras delictivas transnacionales.

El viajero arribó a la principal terminal aérea del país declarando que su viaje tenía fines turísticos. Sin embargo, durante el procedimiento de control e inspección secundaria, los inspectores detectaron inconsistencias en su relato e identificaron símbolos visibles en su cuerpo asociados a bandas criminales organizadas.

En el interrogatorio con los agentes de seguridad, el hombre manifestó ser miembro activo del Tren de Aragua —organización delictiva nacida en Venezuela con ramificaciones en Suramérica— y admitió que formalizó una solicitud de refugio debido a amenazas directas recibidas por parte del grupo criminal “La Inmaculada”, estructura delictiva con fuerte presencia en el departamento del Valle del Cauca, Colombia.

Ante el riesgo directo a la seguridad pública y el orden nacional, la autoridad migratoria aplicó la figura de inadmisión y ordenó el retorno del extranjero a Colombia.

La medida se fundamentó en el Artículo 50 del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, el cual faculta al SNM para prohibir la entrada de ciudadanos extranjeros cuando existan motivos fundados que sugieran una amenaza a la seguridad del Estado o al orden público.

El caso pone en evidencia los desafíos del control migratorio en los puntos de entrada al país frente al desplazamiento e intentonas de movilidad de integrantes de bandas criminales suramericanas.