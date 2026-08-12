Construcción: área edificada en Panamá crece 2.1% y nuevas obras se concentran en La Chorrera y Arraiján

El mapa de las nuevas construcciones en Panamá comenzó a mostrar cambios durante el primer trimestre de 2026. El área total edificada aumentó 2.1%, al pasar de 470,325 m² en el primer trimestre de 2025 a 480,169 m² en igual período de 2026, en los distritos de Arraiján, Colón, Panamá, San Miguelito y La Chorrera, según cifras preliminares del Censo de Construcción de Edificaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El incremento representa 9,844 m² adicionales frente al primer trimestre del año anterior. Aunque se trata de un crecimiento moderado del área total, el comportamiento de las nuevas edificaciones muestra un avance mayor y un cambio en la distribución territorial de los proyectos.

Dentro del resultado global, la categoría nuevas registró un comportamiento más dinámico. La superficie correspondiente a nuevas edificaciones pasó de 155,367 m² en el primer trimestre de 2025 a 176,463 m² en igual período de 2026. Al hacer los cálculos, la comparación interanual de ambas cifras representa un crecimiento de 13.6%, revelan las estadísticas del INEC, adscrito a la Contraloría General de la República.

Esta diferencia permite separar dos indicadores que no deben confundirse: el 2.1% corresponde al crecimiento del área total construida, mientras que el 13.6% corresponde a la variación calculada de la superficie de las nuevas edificaciones.

Las edificaciones culminadas también aumentaron, al pasar de 42,346 a 45,795 m² (un aumento: 3,449 m² o un variación de 8.14%). En cambio, la categoría En seguimiento disminuyó de 272,612 a 257,911 m² (una disminución de 14,701 m² o −5.39%).

El comportamiento de las áreas construidas apunta, por tanto, a una actividad que comienza a mostrar mayor movimiento en determinadas fases de los proyectos, pero que todavía enfrenta limitaciones para consolidar una recuperación amplia.

La Chorrera y Arraiján registran los mayores aumentos

El crecimiento del área edificada no fue uniforme entre los cinco distritos. Las variaciones positivas más significativas se observaron en La Chorrera, con 73.1%, y Arraiján, con 64.4%. También aumentaron San Miguelito, 17.7%; Panamá, 10.4%; y Colón, 5.7%.

Sin embargo, para determinar dónde se concentra la nueva actividad resulta necesario observar tanto el número de obras como la superficie construida.

Durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 2,404 nuevas edificaciones en los cinco distritos. De ellas, 1,234 se localizaron en La Chorrera; 783 en Panamá; 329 en Arraiján; 39 en Colón; y 19 en San Miguelito.

En términos de superficie, las nuevas edificaciones sumaron 176,463 m². El distrito de Panamá concentró 85,372 m², seguido de La Chorrera, con 59,239 m²; Arraiján, con 25,061 m²; Colón, con 3,699 m²; y San Miguelito, con 3,092 m².

Por tanto, Panamá continúa liderando en superficie de nuevas construcciones, mientras La Chorrera y Arraiján registran los mayores incrementos y concentran la mayor cantidad de nuevas obras.

El mapa de las nuevas obras cambia

La comparación con el primer trimestre de 2025 muestra con mayor claridad el mayor peso que adquieren La Chorrera y Arraiján. En ese período se registraron 1,240 nuevas obras: 850 en Panamá, 182 en La Chorrera, 135 en Arraiján, 41 en Colón y 32 en San Miguelito.

Estas construcciones sumaron 155,367 m², distribuidos en 101,072 m² en Panamá; 28,809 m² en La Chorrera; 12,825 m² en Arraiján; 4,745 m² en Colón y 7,916 m² en San Miguelito.

El contraste es especialmente marcado en Panamá Oeste. En La Chorrera, la superficie de nuevas construcciones pasó de 28,809 a 59,239 m², mientras que en Arraiján aumentó de 12,825 a 25,061 m². En el distrito de Panamá, por el contrario, disminuyó de 101,072 a 85,372 m².

A partir de estas cifras, la superficie de nuevas construcciones aumentó 105.6% en La Chorrera y 95.4% en Arraiján, mientras que en Panamá disminuyó 15.5%.

El dato no significa que La Chorrera o Arraiján superen a Panamá en metros cuadrados de nuevas edificaciones. Panamá sigue siendo el distrito con mayor superficie nueva, pero la comparación interanual muestra un crecimiento mucho más acelerado en los dos distritos de Panamá Oeste.

Casi se duplica el número de nuevas obras

El cambio es todavía más visible cuando se observa el número de construcciones. Las nuevas edificaciones pasaron de 1,240 en el primer trimestre de 2025 a 2,404 en igual período de 2026, un aumento de 1,164 obras, equivalente a 93.9% al comparar ambos períodos.

La distribución territorial también cambió. La Chorrera pasó de 182 a 1,234 nuevas obras; Panamá, de 850 a 783; Arraiján, de 135 a 329; Colón, de 41 a 39; y San Miguelito, de 32 a 19.

En consecuencia, La Chorrera pasó de representar aproximadamente 14.7% de las nuevas obras en 2025 a 51.3% en 2026, mientras Panamá pasó de 68.5% a 32.6%.

Esta comparación debe leerse junto con el metraje: el número de nuevas obras aumentó 93.9%, mientras la superficie correspondiente a esas obras creció 13.6%. La diferencia indica una menor superficie promedio por nueva obra en 2026 respecto al primer trimestre de 2025.

La vivienda individual impulsa el avance en Panamá Oeste

Los destinos de las edificaciones ayudan a explicar parte del comportamiento registrado en los distritos con mayores incrementos. En Arraiján, el crecimiento estuvo asociado principalmente a vivienda individual, con 92.4%, y comercios, con 74.8%.

En La Chorrera, la vivienda individual aumentó 234.5%, mientras la categoría otros registró un incremento de 136.2%. El distrito de Panamá presentó una mayor diversificación. Entre los destinos con aumentos importantes estuvieron hospitales y clínicas, con 244.0%, y edificios de apartamentos, con 6.8%.

En Colón, las variaciones más significativas correspondieron a vivienda individual, con 251.1%, y centros religiosos, con 550.9%. San Miguelito presentó un comportamiento diferente, con reducciones en la mayoría de los tipos de edificaciones, salvo vivienda individual y otros, que mostraron una ligera contribución positiva.

Los datos muestran así que la vivienda individual tiene un peso importante en el aumento registrado en La Chorrera y Arraiján, dos distritos que ganaron participación dentro de las nuevas obras durante el período.

Más proyectos en distintas fases de ejecución

Las nuevas construcciones también presentan diferencias en las fases del proceso constructivo. Durante el primer trimestre de 2026 se contabilizaron 708 obras en fundación, 708 en estructura, 275 en techo y 713 en acabados, para un total de 2,404 nuevas edificaciones.

La Chorrera concentró el mayor número de obras en las etapas de fundación, techo y acabados, mientras que la fase de estructura tuvo su principal concentración en el distrito de Panamá.

En el primer trimestre de 2025, se habían contabilizado 165 obras en fundación, 750 en estructura, 146 en techo y 179 en acabados. En ese período, Panamá concentraba 75 construcciones en fundación, 638 en estructura y 98 en techo, mientras La Chorrera lideraba la fase de acabados, con 91 edificaciones.

El cambio refleja una mayor cantidad de nuevas obras distribuidas entre las distintas fases de ejecución, con un peso especialmente importante de La Chorrera en varias de ellas.

Construcción y vivienda entran en la agenda de reactivación

El comportamiento de la construcción registrado por el INEC ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha colocado la vivienda y la actividad constructiva entre las áreas vinculadas a su estrategia de generación de empleo y reactivación económica.

En su informe a la nación del 1 de julio, el presidente José Raúl Mulino señaló que el primer eje de Panamá Pa’ Ti será el empleo y fijó como meta generar 80,000 nuevos empleos privados, producto de la inversión, la producción y el desarrollo de nuevos proyectos.

Mulino también anunció un programa de viviendas con énfasis en el interior del país y sostuvo que la construcción de hogares genera empleo y dinamiza las economías locales.

Posteriormente, el 23 de julio, durante un evento de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), anunció que enviaría a la Asamblea Nacional paquetes de leyes orientados a impulsar la reactivación económica.

Entre las iniciativas mencionó una modificación a la Ley de Interés Preferencial para estimular la construcción de viviendas pequeñas en el interior del país.

“Haremos un juego de factores para que tanto los que construyen, promueven y compran tengan la facilidad del acceso de una vivienda propia”, afirmó el mandatario.

El ITBI como parte de las medidas para la vivienda

A esta agenda se sumó la eliminación del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para viviendas de hasta $120,000.

El 29 de julio, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución para eliminar el ITBI para estas viviendas, una medida presentada por el Gobierno como mecanismo para facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a la reactivación del sector construcción.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que los compradores dejarían de pagar el impuesto de 2% aplicado a la transferencia de estos inmuebles. En las propiedades de mayor valor, la eliminación corresponde a los primeros $120,000 del valor del inmueble.

En declaraciones recientes a La Estrella de Panamá, el economista Eric Molino Ferrer sostuvo que el ITBI se había convertido en una barrera de liquidez para los compradores de viviendas de interés preferencial. Según explicó, un comprador que debía aportar $3,000 como abono inicial podía terminar necesitando $4,500 al sumar el impuesto.

Desde el sector privado, Fernando Arias, presidente de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi), calificó la medida como favorable para el acceso a la primera vivienda y señaló que más de 70 proyectos en esa provincia podrían beneficiarse.

Por su parte, Elisa Suárez de Gómez, directora ejecutiva de Convivienda, confirmó a este medio que el Gobierno informó sobre la exoneración para casas nuevas, particularmente en el segmento de interés preferencial hasta $120,000, que, según indicó, ha registrado la mayor caída en ventas. También señaló que todavía es difícil determinar cuántos proyectos podrían reactivarse.

Un crecimiento moderado, pero con un cambio territorial

Las cifras del primer trimestre de 2026 dejan dos lecturas. La primera es que el área total construida aumentó 2.1%, al pasar de 470,325 a 480,169 m².

La segunda es que, dentro de ese resultado, la categoría nuevas tuvo un comportamiento más dinámico: pasó de 155,367 a 176,463 m², lo que representa un crecimiento interanual calculado de 13.6%. A esto se suma el aumento de 1,240 a 2,404 nuevas obras, equivalente a 93.9%.

Pero el cambio no se distribuye de la misma manera en todos los territorios. Panamá mantiene el liderazgo en superficie de nuevas construcciones, con 85,372 m², pero La Chorrera y Arraiján registran los mayores incrementos y concentran la mayor cantidad de nuevas obras.

En particular, La Chorrera pasó de 28,809 a 59,239 m² de nuevas construcciones y de 182 a 1,234 obras, mientras Arraiján aumentó de 12,825 a 25,061 m² y de 135 a 329 obras.

El primer trimestre de 2026 muestra, por tanto, un crecimiento moderado del área total edificada acompañado de un mayor peso de La Chorrera y Arraiján dentro de las nuevas construcciones, con la vivienda individual entre los destinos que explican parte de ese avance.

La evolución de los siguientes trimestres permitirá determinar si este comportamiento se consolida como una tendencia y hasta qué punto las medidas anunciadas en materia de vivienda, interés preferencial e ITBI se traducen en nuevos proyectos, mayor superficie construida y empleo.