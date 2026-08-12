Cambios en el Meduca, un segundo viceministro es removido de su cargo

¿Cuál es el tema que tiene a la ministra y su equipo reunidos toda la mañana? según diversas fuentes la titular de Educación, Lucy Molinar, estaría teniendo un encuentro con su personal desde las 7 de la mañana en la sede de Cárdenas.
Precisamente, Molinar no acudió ayer al Consejo de Gabinete y se confirmó la renuncia del viceministro Administrativo, Roberto Sevillano, pero el Ministerio de Educación (Meduca) no lo ha oficializado. De hecho su foto y cargo aún figura en el portal web como parte de las autoridades de la institución.
Pero no sería el único cambio, sino el segundo de los viceministros removidos de su puesto. La viceministra de Infraestructura de la Educación, Delia Marcela Herrera y que según la planilla de agosto de la Contraloría ocupa y cobra como viceministra ($6,000 entre representación y gastos) desde al menos el mes de febrero no ejerce estas funciones.
Así lo confirmó La Estrella de Panamá, Herrera le indicó a un periodista de este medio que “ya no estaba en el puesto de viceministra y la habían cambiado de posición”, aparentemente a una dirección regional.
Mientras tanto, no se conocen novedades de la viceministra académica, Agnes De León Chacón
Durante la actual administración de Molinar, en el gobierno del presidente José Raúl Mulino, diversos asuntos han generado polémica en la entidad, entre estos el manejo y ejecución presupuestaria y la apertura de procesos judiciales a los docentes que participaron en las manifestaciones contra la ley que reformó el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
Producto de estos procesos judiciales hay 298 docentes con expedientes abiertos y de ellos solo dos han sido restituidos.
No obstante, la mayor polémica ante la opinión pública ha sido la insistencia del Meduca para comprar computadoras para los estudiantes y docentes, ambas por un monto en conjunto de unos $300 millones.
Para los alumnos se hicieron dos actos públicos que fueron declarados desiertos, mientras que la más reciente, la de los profesores, fue adjudicada a IS Group que ofreció computadoras marca Liby.
Entre las voces que cuestionaron la polémica contratación de las computadoras laptops fue la Fundación Unidos por la Educación de Panamá (Fudespa) que reveló en un estudio que evidencia que estos equipos no habían producido mejoras en el aprendizaje en diversos países.
Incluso naciones como Suiza tuvieron que volver a los libros por retrocesos en la educación al usar estos equipos. Fudespa solicitó al Meduca reconsiderar la contratación millonaria.
Se intentó conocer la versión del Meduca ante los movimientos de funcionarios y la reunión, pero no hubo respuesta.
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