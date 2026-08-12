Cambios en el Meduca, un segundo viceministro es removido de su cargo

¿Cuál es el tema que tiene a la ministra y su equipo reunidos toda la mañana? según diversas fuentes la titular de Educación, Lucy Molinar, estaría teniendo un encuentro con su personal desde las 7 de la mañana en la sede de Cárdenas.

Precisamente, Molinar no acudió ayer al Consejo de Gabinete y se confirmó la renuncia del viceministro Administrativo, Roberto Sevillano, pero el Ministerio de Educación (Meduca) no lo ha oficializado. De hecho su foto y cargo aún figura en el portal web como parte de las autoridades de la institución.

Pero no sería el único cambio, sino el segundo de los viceministros removidos de su puesto. La viceministra de Infraestructura de la Educación, Delia Marcela Herrera y que según la planilla de agosto de la Contraloría ocupa y cobra como viceministra ($6,000 entre representación y gastos) desde al menos el mes de febrero no ejerce estas funciones.

Así lo confirmó La Estrella de Panamá, Herrera le indicó a un periodista de este medio que “ya no estaba en el puesto de viceministra y la habían cambiado de posición”, aparentemente a una dirección regional.

Mientras tanto, no se conocen novedades de la viceministra académica, Agnes De León Chacón