Migración impide el ingreso a Panamá de un hombre vinculado al Grupo Wagner

El Servicio Nacional de Migración (SNM) comunicó la tarde de este jueves 23 de julio que impidió el ingreso a Panamá de un ciudadano colombiano que arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en un vuelo procedente de Bogotá, tras detectar que presuntamente forma parte del denominado Grupo Wagner, organización señalada internacionalmente por su participación en conflictos armados y graves violaciones a los derechos humanos.

El fundador y líder del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, murió el 23 de agosto de 2023 al estrellarse el avión en el que viajaba en territorio ruso. Ninguna de las personas a bordo sobrevivió.

Su fallecimiento ocurrió apenas dos meses después de encabezar un motín armado contra el Kremlin, en el mayor desafío al poder del presidente Vladimir Putin desde su llegada al gobierno.

Tras la muerte de Prigozhin, el Grupo Wagner perdió protagonismo y gran parte de sus operaciones fueron reorganizadas bajo el control del Ministerio de Defensa de Rusia.

Diversos informes indican que muchos de sus combatientes fueron integrados al Africa Corps, una estructura respaldada por el Estado ruso que mantiene presencia en varios países africanos.

El nombre de esta organización hace referencia al Afrika Korps, la unidad militar alemana desplegada en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el SNM, durante los controles migratorios y de verificación se confirmó que el viajero estaría vinculado a esta organización, lo que motivó la aplicación de las medidas contempladas en la legislación panameña.

Por ello, el SNM explicó que, ante esta situación, se aplicó el artículo No. 50 del Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008, mediante el cual se determinó la inadmisión del ciudadano al territorio nacional.

Como parte del procedimiento, las autoridades ordenaron su retorno inmediato a Colombia, cumpliendo con los protocolos y lineamientos legales establecidos.

La institución destacó que esta actuación forma parte de los mecanismos permanentes de control migratorio implementados para proteger la seguridad del país.

Hasta el momento, el SNM no ha revelado la identidad del ciudadano colombiano ni ha ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en las que fue identificado como presunto integrante del Grupo Wagner.