Tercer presunto miembro del Tren de Aragua es rechazado por Panamá en menos de 48 horas

El Servicio Nacional de Migración (SNM) destacó la mañana de este jueves 4 de mayo que impidió el tránsito por territorio panameño de un ciudadano extranjero que mantenía registros de vinculación con la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua.

De acuerdo con los reportes del SNM, este es el tercer supuesto miembro de la organización terrorista que es deportado de Panamá en las últimas 48 horas.

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde las autoridades migratorias detectaron al pasajero tras su llegada en un vuelo procedente de Barranquilla, Colombia, con destino final a México.

Según el SNM, una vez identificados los antecedentes y registros asociados al viajero, se activaron los protocolos de seguridad establecidos para estos casos, procediéndose a impedir su tránsito por territorio nacional.

Posteriormente, las autoridades ordenaron su retorno inmediato al lugar de procedencia, conforme a lo establecido en la normativa migratoria vigente.

La entidad destacó que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad nacional y evitar que personas consideradas una amenaza utilicen a Panamá como punto de tránsito hacia otros destinos.

Este 2 de junio el SNM comunicó la expulsión de dos ciudadanos venezolanos señalados presuntamente como integrantes o colaboradores de la organización criminal conocida como Tren de Aragua, en una acción enmarcada dentro de las medidas de seguridad y control migratorio que desarrolla el Estado panameño.

De acuerdo el SNM, ambos extranjeros permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias y fueron trasladados al Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde abandonaron el territorio nacional en un vuelo con destino a Venezuela.

El SNM precisó que la medida fue ejecutada luego de agotar todos los procedimientos legales establecidos por la normativa vigente.