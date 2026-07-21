Prófugo de La Joyita es recapturado en Arraiján tras ocultarse en una letrina

La Policía Nacional recapturó este martes 21 de julio a otro de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio de 2026.

Se trata de Luis Pino Araúz, quien cumplía una condena por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio. El hombre fue ubicado en el sector de Invasión de Villa Antigua, en el corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, distrito de Arraiján.

De acuerdo con el informe policial, las unidades acudieron al área luego de recibir una alerta ciudadana sobre la presencia de una persona sospechosa en un lote baldío ubicado en la vía hacia Chapala.

Al llegar al sitio, los agentes localizaron a Pino Araúz escondido dentro de una letrina, donde permanecía acostado sobre una colchoneta con el propósito de evitar ser detectado por las autoridades.

Con esta captura, asciende a 187 el número de reclusos recapturados de los 195 privados de libertad que escaparon de La Joyita durante el motín ocurrido el pasado 1 de junio.

La evasión se produjo luego de que un grupo de internos, en su mayoría presuntos cabecillas de pandillas, conociera que sería trasladado a otros centros penitenciarios del país, situación que desencadenó disturbios dentro del penal y facilitó la fuga masiva.

Las autoridades informaron que continúan los operativos de búsqueda en distintos puntos del país para ubicar a los ocho prófugos que aún permanecen evadidos.

El Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, en Panamá Este, alberga a una de las mayores poblaciones penitenciarias del país y fue escenario de una de las mayores evasiones registradas en los últimos años.