Recapturan en Arraiján a condenado por homicidio fugado de La Joyita

La Policía Nacional recapturó en el distrito de Arraiján a Edgardo Abdiel Guillén, un condenado por homicidio que permanecía prófugo desde su evasión del Centro Penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio.

La aprehensión se realizó en el sector de El Tecal, corregimiento de Vacamonte, durante una diligencia de allanamiento y registro desarrollada en coordinación con el Ministerio Público.

Según informó la Policía Nacional, Guillén, de 56 años, cumple una condena por delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a órdenes de las instancias competentes para los trámites correspondientes.

La captura ocurre mientras continúan los operativos para ubicar al resto de los evadidos. De acuerdo con la información oficial, aún permanecen prófugas 13 personas que escaparon del sistema penitenciario y son buscadas por los organismos de seguridad.

El caso vuelve a poner atención sobre las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios y las acciones desplegadas por las autoridades tras la fuga registrada a inicios de junio.