Se cansó de huir: prófugo de La Joyita se entrega en San Miguelito

Osmir Óscar Batista Aripe, uno de los privados de libertad que permanecía prófugo tras la evasión masiva registrada en el centro penitenciario La Joyita, se entregó voluntariamente este fin de semana en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de San Miguelito.

La Policía Nacional informó que Batista Aripe era requerido por delito de robo agravado y figuraba entre los reclusos evadidos durante los disturbios ocurridos el pasado 1 de junio en el penal. Tras su presentación ante las autoridades, se hizo efectiva su aprehensión.

Por este ciudadano, las autoridades habían ofrecido una recompensa de $2 mil como parte de os esfuerzos para lograr su ubicación y captura.

Su entrega se produce mientras continúan los operativos desplegados a nivel nacional para recapturar a los privados de libertad que escaparon de La Joyita.

La evasión involucró a 195 reclusos, lo que motivó el reforzamiento de las medidas de seguridad y la puesta en marcha de acciones especiales de búsqueda.

Como parte de estas labores, los estamentos de seguridad activaron la denominada Operación Cerrojo, en la que participan unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Las autoridades han mantenido retenes y operativos en distintos puntos del país para localizar a los evadidos que aún permanecen prófugos.

De acuerdo con los reportes oficiales, el número de fugitivos ha disminuido progresivamente gracias a las recapturas realizadas y a varias entregas voluntarias registradas en las últimas semanas.

En paralelo, las requisas efectuadas en La Joyita han permitido el decomiso de celulares, armas de fuego, cargadores, dinero en efectivo, equipos de sonido, antenas y otros artículos prohibidos dentro del penal.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando acciones operativas para ubicar a las personas que aún permanecen evadidas y exhortó a la ciudadanía a suministrar información que contribuya a su captura.

Además de La Joyita, las autoridades también han realizado inspecciones y requisas en los centros penitenciarios de Colón y Penonomé.