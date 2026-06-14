‘En una semana seré su presidente’: Iván Cepeda lanza mensaje antes de la segunda vuelta en Colombia

A una semana de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato de izquierda Iván Cepeda lanzó un mensaje de confianza a sus seguidores y al electorado al asegurar que será el próximo mandatario del país.

“Mi nombre es Iván Cepeda Castro y en una semana seré su próximo presidente en Segunda Vuelta”, escribió el aspirante a la presidencia de Colombia en su cuenta de la red social X.

La publicación llega en la recta final de una contienda que enfrenta a Cepeda con Abelardo de la Espriella, representante del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo la mayor votación en la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo.

Según los resultados oficiales, De la Espriella alcanzó 10.3 millones de votos (43.7%), mientras que Cepeda obtuvo cerca de 9.7 millones de sufragios (40.9%), una diferencia de poco más de 660 mil votos.

El resultado confirmó un escenario altamente competitivo para la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio, en la que los colombianos elegirán al sucesor del presidente Gustavo Petro.

La primera vuelta dejó varios elementos que explican el optimismo expresado por Cepeda. Aunque terminó en segundo lugar, el candidato del oficialismo logró superar las expectativas de algunos sectores políticos y consolidó una base electoral cercana a los diez millones de votos, convirtiéndose en el segundo aspirante más votado del país.

Además, la distribución de los votos de los candidatos eliminados en primera vuelta será determinante para el desenlace electoral. Los apoyos provenientes de sectores de centro e independientes podrían inclinar la balanza en una elección que diversos analistas consideran abierta y disputada hasta el último momento.

Sin embargo, las encuestas divulgadas antes de la entrada en vigor de la veda electoral muestran un panorama complejo para Cepeda. Los últimos sondeos publicados en Colombia sitúan a De la Espriella con una ventaja que oscila entre cuatro y ocho puntos porcentuales, aunque el margen sigue siendo lo suficientemente estrecho como para mantener la incertidumbre sobre el resultado final.

Con el país dividido entre dos proyectos políticos opuestos y encuestas que mantienen abierta la disputa, la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio se perfila como uno de los eventos políticos más importantes y reñidos de la historia reciente de Colombia.