Temporada de virus presiona la sala de urgencias del Hospital Materno Infantil en Chiriquí

El Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía alertó sobre un incremento significativo en la demanda de atención en el Servicio de Urgencias Pediátricas durante las últimas semanas, asociado al inicio de la temporada de infecciones respiratorias y al aumento de enfermedades gastrointestinales que afectan principalmente a la población infantil.

La institución informó que su personal médico, de enfermería, técnico y administrativo mantiene esfuerzos para garantizar atención segura y oportuna, aunque reconoció que la presión sobre las áreas de urgencias, observación, hospitalización y cuidados intensivos es considerable.

Ante este panorama, el hospital hizo un llamado a la población para utilizar de manera adecuada la red de servicios de salud, acudiendo al nivel de atención que corresponda según la complejidad de cada caso.

Esta medida busca optimizar los recursos disponibles y asegurar una atención más eficiente para los pacientes que requieren cuidados especializados.

La entidad aseguró que mantiene activados mecanismos de monitoreo y evaluación permanente de la demanda asistencial, con el fin de implementar medidas que fortalezcan su capacidad de respuesta y prioricen la atención de los pacientes más vulnerables y de mayor complejidad en la región occidental del país.