Apagón en Cerro Azul: vandalismo deja sin luz a 2.500 clientes

La empresa distribuidora de energía ENSA, del Grupo EPM, informó que durante la madrugada se registró un intento de hurto de conductores eléctricos en la carretera hacia Cerro Azul.

El hecho provocó un incendio que ocasionó daños significativos en la infraestructura eléctrica, afectando tanto el circuito principal como su respaldo.

Como consecuencia, alrededor de 2.500 clientes permanecen sin suministro eléctrico, entre ellos antenas de emisoras de radio, canales de televisión, empresas privadas, agroindustriales y clientes residenciales del área.

ENSA comunicó que sus cuadrillas trabajan de manera continua para atender la afectación y que se espera restablecer el servicio hacia la 1:00 p.m. mediante una solución temporal, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para reparar de forma definitiva los daños ocasionados.

La empresa condenó enérgicamente los actos de vandalismo que atentan contra la infraestructura esencial y que perjudican a miles de personas y actividades productivas.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades cualquier información relacionada con estos hechos o con acciones que pongan en riesgo los servicios básicos.