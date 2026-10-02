Panamá y otros 14 países respalda a Bolivia en acciones contra el narcotráfico y la corrupción

Los 15 gobiernos que integran el Escudo de las Américas, entre ellos Panamá, expresaron su respaldo a la administración del presidente boliviano Rodrigo Paz por las acciones emprendidas contra el narcotráfico, la corrupción y las redes vinculadas a estas actividades ilícitas.

La declaración fue difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

Los países participantes destacaron las recientes operaciones policiales contra funcionarios y exfuncionarios de alto rango presuntamente involucrados en el narcotráfico, y alentaron a las autoridades bolivianas a continuar con las investigaciones y los procesos judiciales contra estas redes.

Según el comunicado, estas acciones constituyen una señal de que los gobiernos integrantes del Escudo de las Américas no tolerarán la influencia ilícita de las redes narcoterroristas en la región, independientemente del nivel de los funcionarios o personas involucradas.

El pronunciamiento también recordó la reunión de líderes del Escudo de las Américas, celebrada el pasado 22 de septiembre, en la que los 15 países participantes reafirmaron su compromiso de respaldar a los gobiernos democráticamente elegidos y fortalecer la seguridad regional.

Los gobiernos señalaron que mantienen una posición conjunta frente a lo que califican como la influencia corrosiva de las redes narcoterroristas en el hemisferio.

En ese contexto, los países del mecanismo manifestaron de manera expresa su respaldo al Gobierno boliviano y lo instaron a mantener las investigaciones y los procesos contra las estructuras vinculadas al narcotráfico.