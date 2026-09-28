Estados Unidos restringe visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú por corrupción y narcotráfico

El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, anunció este lunes 28 de septiembre nuevas restricciones de visas contra ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, bajo una política dirigida contra personas que, según Washington, atentan contra gobiernos democráticamente elegidos mediante actividades de corrupción o narcotráfico.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que señaló que las medidas buscan cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de la iniciativa Escudo de las Américas del 22 de septiembre. La política se aplica bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Según el Departamento de Estado, la nueva política permitirá restringir visas a ciudadanos extranjeros y sus familiares directos cuando Washington determine que sus actividades de corrupción o narcotráfico constituyen una amenaza para la seguridad, el estado de derecho y la gobernanza democrática en el hemisferio occidental.

En Bolivia, Estados Unidos anunció medidas contra 12 ciudadanos y sus familiares, con la revocación de visas existentes. Entre las personas señaladas figuran fiscales, jueces, exfuncionarios, un magistrado constitucional, un exejecutivo de la Aduana Nacional, un coronel de la Policía Boliviana y un empresario privado.

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visa estadounidense y sus familiares fueron declarados inelegibles para obtenerlas.

En Colombia, el Departamento de Estado anunció restricciones contra Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado, y Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

En Ecuador, Washington informó sobre restricciones de visado contra dos ciudadanos ecuatorianos y sus familiares, con la revocación de las visas de las personas afectadas.

Mientras que en Perú, la medida alcanza a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, y a sus familiares.

La agencia AP reportó que las medidas anunciadas por la administración Trump alcanzan a 27 funcionarios, exfuncionarios y sus familiares de países latinoamericanos.

El Departamento de Estado también anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, bajo la Sección 7031(c) de la legislación estadounidense de asignaciones para 2026.

Washington sostiene que Mariaca participó en casos de corrupción y que, durante su desempeño como funcionario, habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y favorecer a personas vinculadas con delitos violentos.

El Departamento de Estado indicó que esta designación implica que Mariaca y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos.

Mariaca fue elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general durante la presidencia de Luis Arce, de acuerdo con el comunicado estadounidense.

Estados Unidos señaló que el mecanismo anunciado tendrá carácter permanente y permitirá al Departamento de Estado actuar a medida que se obtengan pruebas sobre actividades que, según Washington, amenacen la gobernanza democrática y el estado de derecho.

La administración Trump vinculó las nuevas medidas con la iniciativa Escudo de las Américas, que busca coordinar acciones entre países de la región contra el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad.

El Departamento de Estado afirmó que continuará coordinando con sus socios regionales las sanciones, designaciones y acciones financieras dirigidas contra personas consideradas responsables de corrupción o actividades criminales.