MIDA destinará B/.2.3 millones a tres perforadoras de pozos de agua en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) obtuvo la aprobación unánime de un traslado de partida por B/.2.3 millones para comprar tres perforadoras de pozos profundos de agua. Los equipos se adquirirán para uso a nivel nacional, según informó la institución.

El aval fue otorgado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El comunicado no precisa cuándo se comprarán las perforadoras ni en qué zonas comenzarán a operar.

En Bocas del Toro, el MIDA también reportó acciones de apoyo dirigidas a 1,050 productores. Entre ellas figura la entrega de insumos agrícolas y kits de herramientas con semillas de maíz, arroz y frijol para 100 familias. La entidad mencionó además viveros y maquinaria con tecnología agropecuaria, con los que busca beneficiar más de 2,400 hectáreas de cultivos.

El ministro Linares indicó recientemente que la institución ha ejecutado aproximadamente B/.1.2 millones en la compra de maquinaria, repuestos, medicamentos y suplementos pecuarios. Esa cifra corresponde a adquisiciones ya realizadas y es distinta del traslado aprobado para las perforadoras.

La entidad señaló, además, que mediante las Mesas Técnicas Agroclimáticas informa trimestralmente a los productores sobre las condiciones del clima y sus posibles efectos en las actividades agrícolas y pecuarias.