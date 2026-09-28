Centroamérica en crisis: El Caribe da un golpe sobre la mesa en la Liga de Naciones

En el deporte como en la vida no hay nada escrito en piedra y estos es algo que ha estado aplicando las selecciones caribeñas en los últimos años.

En la actual Liga de Naciones de la Concacaf, países como Curazao, República Dominicana, Haití, entre otras, han sorprendido dentro del terreno de juego y derrotando a equipos históricos de la zona como Honduras, Guatemala e incluso Costa Rica, este último que vive horas bajas tras conseguir dos derrotas contra rivales de las islas.

Pero todo esto tiene una razón. No es un secreto que muchos de los jugadores que juegan para las selecciones caribeñas poseen una doble nacionalidad de algún país europeo. Por ejemplo, en los casos de Surinam o Curazao, muchos de sus seleccionados son nacidos en Países Bajos.

Es importante precisar que la FIFA permite esto bajo ciertos criterios. También como el caso de Haití o de República Dominicana que más de la mitad de sus planteles son nacidos de Francia o España respectivamente.

El contar con estos jugadores, ha permitido que la zona caribeña haya dado un paso al frente y eso ya se ve en los resultados, por lo menos en esta Liga de Naciones. En la primera fecha se dieron los enfrentamientos de República Dominicana-Nicaragua y Costa Rica-Curazao. En ambos cotejos los caribeños vencieron. El seleccionado de Curazao, quienes recientemente estuvieron en el Mundial 2026, dejó mucho de que hablar debido a la remontada que le hizo a los ticos. De ir perdiendo 3-0 lograron vencer 3-4. Esta derrota dejó muy tocada a la Costa Rica, que más adelante perdió ante Haití 2-0. Esta derrota le terminó costando el puesto a Fernando ‘Bocha’ Batista. En su lugar llegó uno de los jugadores más importante del país, Bryan Ruíz.

En la segunda jornada del certamen, el duelo entre las islas y los centroamericanos fue nuevamente para los caribeños. Guatemala cayó contra Jamaica y Honduras sucumbió contra Suriname. Tan solo El Salvador sacó la casta y derrotaron a Martinica.

Pero si nos enfocamos desde un tiempo atrás, las islas han ido trabajando arduamente para conseguir las cosechas que hoy tienen. Años atrás estas federaciones han ido buscando ese talento que no termina de explotar con las selecciones europeas y que los puedan representar gracias a esa doble nacionalidad.

Panamá fue un fiel testigo de ese crecimiento, concretamente en la última fase de clasificación camino al Mundial 2026 en el cual nos enfrentamos a Surinam y el elenco de Thomas Christiansen sufrió.

Además de la captación de talento, el hecho de apostar por jugadores jóvenes le ha favorecido a las islas caribeñas, algo que a lo mejor se ha perdido mucho en Centroamérica. Si hacemos la comparación, hoy en día se ven más legionarios de estos países caribeños que de los que están en equipos centroamericanos, a excepción de Panamá.

Panamá ha tenido la ventaja que aún no le toca enfrentarse a estos equipos en la Liga de Naciones, pero podría ser una realidad. Tenemos el precedente ante Suriname y Bermuda que nos llegaron a complicar en varias ocasiones.