Una fuerte e inusual tormenta nor’easter azotó la costa de Estados Unidos dejando fuertes daños

El fenómeno meteorológico nor’easter en la costa de Estados Unidos. causó daños de enorme magnitud, entre estos, una ola de vientos destructivos, enormes inundaciones, cortes masivos de electricidad y al menos una víctima mortal.

El lento desplazamiento de esta tormenta afectó a más de 40 millones de personas desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra.

Se confirma que múltiples vuelos fueron cancelados y varias carreteras quedaron completamente destruidas.

En Marshfield, Massachusetts, el reportero de CBS News Thomas Hanson se encontraba cubriendo el fenómeno cuando fue alcanzado repetidamente por enormes olas. Según el reporte de CBS News, el periodista tuvo que enfrentarse a oleaje de entre ocho y diez pies de altura, con rompientes violentas y persistentes.

Los remanentes de la tormenta continuaron afectando distintas zonas de la costa este durante las primeras horas del día, después de que el sistema dejara a su paso condiciones meteorológicas severas durante el fin de semana.

Las autoridades han advertido sobre los riesgos asociados con el fuerte oleaje y los vientos, especialmente en áreas costeras expuestas.

Las condiciones pueden representar un peligro para quienes se acerquen a playas, muelles y zonas rocosas durante el paso de la tormenta.

El fenómeno también generó preocupación entre las comunidades costeras debido a la fuerza del oleaje y las ráfagas de viento.

Las condiciones adversas obligaron a extremar las precauciones en las zonas cercanas al mar, mientras los remanentes de la tormenta continuaban desplazándose por diferentes sectores de la costa este de Estados Unidos.