Alerta en Panamá: mar de fondo provocará fuerte oleaje en el Pacífico hasta el 10 de junio

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia ante el ingreso de mar de fondo y oleaje significativo en el litoral Pacífico de Panamá, condiciones que se mantendrán desde las 7:00 a.m. de este 7 de junio hasta las 9:00 p.m. del 10 de junio.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno podría provocar fuertes rompientes en las costas, corrientes de retorno peligrosas y un aumento en la altura de las olas, representando riesgos para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones menores.

Según el pronóstico oficial, las condiciones más significativas se registrarán en el Pacífico occidental, específicamente en el Golfo de Chiriquí, donde se prevén olas de entre 1.1 y 2.8 metros de altura, acompañadas de vientos de 10 a 30 kilómetros por hora y períodos de olas de entre 15 y 21 segundos.

En el Pacífico central, que comprende la península de Azuero, se esperan olas de 1.3 a 2.4 metros, con vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora.

Mientras tanto, en el Pacífico oriental, incluyendo el golfo de Panamá, las olas podrían alcanzar hasta 2.2 metros, con vientos de entre 5 y 30 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones marítimas, Sinaproc recomendó a la población evitar ingresar al mar en áreas donde se registren fuertes oleajes o corrientes de retorno.

La entidad también exhortó a quienes practican actividades recreativas o deportivas en playas y costas del Pacífico a reforzar las medidas de seguridad.

Asimismo, pidió a pescadores artesanales y operadores de embarcaciones pequeñas mantenerse atentos a los boletines oficiales y evaluar las condiciones del mar antes de zarpar.

Entre las recomendaciones también figura mantener vigilancia permanente sobre niños y adultos mayores en zonas costeras, respetar la señalización de seguridad y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Sinaproc informó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones marítimas y reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada a través de los comunicados oficiales emitidos por el Imhpa y las autoridades de protección civil.