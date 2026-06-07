Oleaje y corrientes peligrosas: Sinaproc emite recomendaciones para bañistas

El oficial de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Abdiel González, reiteró al mediodía de este domingo 7 de junio que el aviso de prevención está vigente debido a las condiciones de mar de fondo que continúan afectando las costas panameñas.

A través de una publicación difundida en la red social X, González exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá y por el propio Sinaproc sobre las condiciones marítimas previstas para las próximas horas.

González advirtió que pueden registrarse cambios en el estado del mar, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales y atender las medidas de prevención establecidas.

Además, el funcionario pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar actividades recreativas en las zonas costeras afectadas por el fenómeno, debido a los riesgos que representan el oleaje y las corrientes para las personas que ingresen al mar.

González señaló que estas condiciones podrían generar situaciones que comprometan la seguridad de los bañistas y de quienes desarrollen actividades acuáticas en dichas áreas.

Asimismo, instó a los visitantes de playas a seguir las indicaciones de los guardavidas, ya que las condiciones actuales no son adecuadas para el baño.

El organismo de protección civil también recomendó mantener vigilancia sobre adultos mayores y menores de edad que se encuentren en áreas costeras, debido a los riesgos asociados al aumento del oleaje.