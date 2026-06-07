Oleaje y corrientes peligrosas: Sinaproc emite recomendaciones para bañistas

<b>El oficial de Emergencias del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Abdiel González</b>, reiteró al mediodía de este domingo 7 de junio que el aviso de prevención está vigente debido a las condiciones de mar de fondo que continúan afectando las costas panameñas.A través de una publicación difundida en la red social X, González exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados emitidos por el <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá</b> y por el propio <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sinaproc</a> sobre las condiciones marítimas previstas para las próximas horas.González advirtió que pueden registrarse cambios en el estado del mar, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales y atender las medidas de prevención establecidas.Además, el funcionario pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar actividades recreativas en las zonas costeras afectadas por el fenómeno, <b>debido a los riesgos que representan el oleaje y las corrientes para las personas que ingresen al ma</b>r.González señaló que estas condiciones podrían generar situaciones que comprometan la seguridad de los bañistas y de quienes desarrollen actividades acuáticas en dichas áreas.Asimismo, instó a los visitantes de playas a seguir las indicaciones de los guardavidas, ya que las condiciones actuales no son adecuadas para el baño.El organismo de protección civil también recomendó mantener vigilancia sobre adultos mayores y menores de edad que se encuentren en áreas costeras, debido a los riesgos asociados al aumento del oleaje.