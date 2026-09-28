Agroferias del IMA del miércoles 30 de septiembre: Puntos de venta a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este miércoles 30 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m.en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
-Chiriquí: Rancho comunal de Dominical en el distrito de Renacimiento.
-Panamá Este: Higueronal Arriba e Higueronal cabecera en Tortí en el distrito de Chepo.
-Coclé: Casa local de Molejón en Llano Norte en el distrito de La Pintada.
-Veraguas: Cuadro deportivo de San José en el distrito de San Francisco y en la casa comunal de La Soledad en el distrito de Soná.
-Panamá Oeste: Iglesia Virgen de Guadalupe en la 200 Burunga en el distrito de Arraiján.
-Herrera: Playa El Agatillo en Llano Bonito en el distrito de Chitré.
-Darién: Instalaciones de la Agencia del MIDA en Yaviza en el distrito de Pinogana.
-Los Santos: Parque de Sabana Grande en el distrito de Los Santos.
-Panamá: Mercado del Marisco en el corregimiento de California en el distrito de Panamá.
-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha comunal de Cerro Vaca en el distrito de Munä y en la comunidad de Cañaveral en el distrito de Kusapín.
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