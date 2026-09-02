IMA anuncia agroferias para este viernes 4 de septiembre: conozca los puntos de venta a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 4 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el viernes 4 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
-Chiriquí: Rancho comunal de Eñ Breñón en el distrito de Renacimiento.
-Panamá Oeste: Casa comunal de Sorá en el distrito de Chame.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Dos Bocas en el distrito de Jirondai.
-Veraguas: Cancha techada de Loma de Quebro en el distrito de Mariato y en la casa comunal de El Aromillo en el distrito de Cañazas.
-Coclé: Casa local de El Coco en el distrito de Penonomé.
-Darién: Junta Comunal de Agua Fría en el distrito de Santa Fe.
-Panamá: Cancha de la Asociaci+on de Kuna Nega en el distrito de Ancón en el distrito de Panamá.
-Los Santos: Cancha comunal de El Muñóz en el distrito de Las Tablas.
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