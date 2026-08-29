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Información útil

Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta este 31 de agosto y 1 de septiembre

El IMA anuncia agroferias este lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre a nivel nacional
El IMA anuncia agroferias este lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre a nivel nacional IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 29/08/2026 13:35
Las agroferias del IMA ofrecerán productos a precios accesibles desde las 8:00 a.m.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los puntos donde se realizarán agroferias este lunes 31 de agosto y martes 1 de septiembre en diferentes sectores del país, con el propósito de acercar a los consumidores productos a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos habilitados por la institución, distribuidos en distintas regiones del país para facilitar el acceso de la población a estos espacios de comercialización.

El IMA exhortó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras a presentar su cédula de identidad personal, documento requerido al momento de adquirir los productos.

Asimismo, la entidad recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar los artículos adquiridos durante la agroferia.

Calendario de agroferias del IMA de la próxima semana

Para el lunes 31 de agosto y el martes 1 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 31 DE AGOSTO

-Panamá: Cancha deportiva de Los Andes No.1 diagonal al Colegio León A. Soto en Amelia Denis de Icaza en el distrito de San Miguelito.

-Veraguas: Cancha techada de Santa Fe cabecera en el distrito de Santa Fe.

-Panamá Este: Agencia del IMA en el distrito de Chepo.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

-Colón: Frente a la Estación de Aeronaval en Miguel de la Borda en el distrito de Donoso.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Guariviara en el distrito de Jirondai y en la comunidad de Cerro Pelado en el distrito de Ñürüm.

-Darién: Jardín Cosita Buena al lado de la Coca-Cola en El Zapallal en el dsitrito de Santa Fe.

-Herrera: Los Bajos de Menchaca en el distrito de Ocú.

-Panamá Oeste: Cancha La Paz en Chame cabecera.

-Coclé: Casa comunal de Otoal en Guzmán en el distrito Natá.

-Chiriquí: Cancha de El Almojábano en el distrito de Dolega.

-Veraguas: Casa comunal de Guarumal en el distrito de Soná y en la cancha techada de El Espino de Santa Rosa en Carlos Santana Ávila en el distrito de Santiago.

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