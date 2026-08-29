Jubilados recibirán la primera quincena de septiembre la próxima semana

Los jubilados y pensionados recibirán la próxima semana el pago correspondiente a la primera quincena de septiembre, de acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS).

Según el cronograma de pagos, tanto los beneficiarios que reciben sus fondos mediante ACH como aquellos que cobran por cheque tendrán disponible el dinero correspondiente a la primera quincena el viernes 4 de septiembre de 2026.

En cuanto al pago de la segunda quincena de septiembre, los jubilados y pensionados que reciben sus fondos mediante ACH tendrán el dinero disponible el viernes 18 de septiembre.

Por su parte, quienes reciben el pago mediante cheque podrán disponer de los fondos a partir del lunes 21 de septiembre de 2026.

De esta manera, los beneficiarios deberán tomar en cuenta la modalidad mediante la cual reciben habitualmente su pago para identificar la fecha correspondiente a cada quincena.

Calendario de pagos de septiembre de 2026: