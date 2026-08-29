‘No tenemos miedo’: el mensaje de Juan Diego tras el salto de Vamos a partido político

Tras recibir el 97% del apoyo para conformar un partido político, este sábado, la Coalición Vamos se prepara para encarar la siguiente fase legal impuesta por el marco electoral: la recolección de firmas de adhesión. Para alcanzar la meta exigida, la organización deberá reunir el equivalente al 3% del padrón electoral, lo que representa aproximadamente 60.000 firmas de ciudadanos. El exdiputado y cofundador del movimiento, Juan Diego Vásquez, actuó como vocero principal del encuentro y confirmó la decisión estratégica de evolucionar desde la plataforma de libre postulación hacia una estructura partidaria formal, con el objetivo de competir por cargos de elección popular en los próximos comicios nacionales. “Contentos el día de hoy de recibir el mandato y las instrucciones de la Coalición Vamos y de todos los líderes y lideresas de todo el país. Frente a las amenazas que políticos de siempre y los políticos que nos han robado y han hecho daño a los independientes que conforman la Coalición Vamos, sepan que no tenemos miedo en decirle al país que vamos a seguir trabajando en política. Si quieren que hagamos un partido político, con el apoyo de Dios y de todos los ciudadanos del país, lo vamos a hacer”, afirmó Vásquez durante su intervención ante los medios

Inscripción de fundadores

El dirigente explicó que la hoja de ruta de la organización contempla iniciar inmediatamente las gestiones ante el Tribunal Electoral. Según Vásquez, el grupo cuenta desde su arranque con una cifra de respaldo superior al umbral mínimo requerido por la legislación electoral para presentar la solicitud formal, pero continuarán con la captación masiva de firmas a nivel nacional para dar participación directa a la ciudadanía en la condición de miembros fundadores. “A partir del día de hoy, invitamos a todos los panameños que están cansados de la forma en ver cómo se hace la política a que nos ayuden a construir este equipo. Hoy mismo vamos a salir a buscar esas firmas para que usted sea fundador y parte de un equipo de personas que quieren hacer las cosas bien. Somos seres humanos imperfectos que nos vamos a equivocar, pero que tenemos la claridad y convicción de que hay una forma distinta de hacer política y que esa forma le va a resolver la vida a todos los panameños que por tanto tiempo han sido olvidados”, sostuvo.

Estrategia territorial

Vásquez remarcó que la conversión a colectivo político no alterará la metodología de trabajo territorial que caracterizó a la coalición en su etapa independiente. La estrategia mantendrá el enfoque de consulta en las comunidades para captar nuevos liderazgos locales y estructurar propuestas basadas en datos técnicos y evidencia. El exparlamentario contrastó el modelo organizativo proyectado con el accionar de los partidos tradicionales, argumentando que estos colectivos no han situado los intereses del Estado en el centro de su gestión institucional. “La hoja de ruta está basada en la escucha ciudadana que siempre ha sido el norte de esta organización. Nosotros trabajamos desde, para y con las comunidades y ese es el llamado desde el primer momento. A partir de hoy, regresaremos a las comunidades a buscar nuevos liderazgos y pedirle ese apoyo. El compromiso es muy sencillo: los partidos políticos tradicionales que han existido en el tiempo nos han hecho daño porque las personas que los dirigen no han estado pensando ni poniendo los intereses del país primero. Nuestro compromiso es hacerlo totalmente distinto”, puntualizó.

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