Tercera Asamblea de Vamos: ¿Rumbo a ser un partido político?

Vamos se prepara para dar su siguiente paso como colectivo político. Este sábado 29 de agosto se realiza la Tercera Asamblea de Miembros, en la que se espera que se anuncie la intención de conformarse como partido político.

El evento se lleva a cabo en el gimnasio del colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

La Asamblea inició a las 11:30 de la mañana, pero desde antes los miembros del colectivo se fueron presentando.

En el sitio se encontraban líderes del colectivo y diputados como Alexandra Brenes, Jorge Bloise y Miguel Ángel Campos.