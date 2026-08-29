Tercera Asamblea de Vamos: ¿Rumbo a ser un partido político?

Vamos se prepara para dar su siguiente paso como colectivo político. Este sábado 29 de agosto se realiza la Tercera Asamblea de Miembros, en la que se espera que se anuncie la intención de conformarse como partido político.
El evento se lleva a cabo en el gimnasio del colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.
La Asamblea inició a las 11:30 de la mañana, pero desde antes los miembros del colectivo se fueron presentando.
En el sitio se encontraban líderes del colectivo y diputados como Alexandra Brenes, Jorge Bloise y Miguel Ángel Campos.
Durante la jornada, Jorge González, jefe de la bancada Vamos, destacó la importancia de la convocatoria y del respaldo que ha recibido la iniciativa.
“La idea de esto realmente es reunir a una gran cantidad de personas de todas partes del país que forman parte de la coalición Vamos y han creído en este proyecto desde el día uno. Lo importante es organizarnos y ver qué sucede después. Hoy se realizan unas elecciones para decidir si vamos a ser parte de un partido político nuevo, conformado por nosotros mismos”, comentó.
González advirtió sobre las reformas electorales que se discuten actualmente y el impacto que tendrían sobre las candidaturas independientes.
“Estamos viendo que en las reformas electorales quieren eliminar a los independientes. Producto de esto tendríamos que organizarnos, porque ya no podríamos ir en equipo y disminuirían las posibilidades para que el independiente pueda tomar la Asamblea, juntas comunales y alcaldías. La idea de todo es que haya una gran participación de toda la ciudadanía”, señaló.
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