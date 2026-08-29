De EE. UU. directo a la cárcel: así fue la llegada de José Serrano a Guayaquil

El exministro del Interior, José Serrano, arribó a Ecuador la noche del viernes 28 de agosto de 2026, tras concretarse su deportación desde los Estados Unidos.

El vuelo charter que trasladó al exfuncionario de la administración de Rafael Correa aterrizó aproximadamente a las 23:10 en el aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, bajo un riguroso operativo de seguridad policial.

A su llegada al hangar privado de Aero Policial, Serrano fue recibido por agentes de la Policía Nacional. Siguiendo los protocolos de seguridad dispuestos para procesados de alto perfil, se le colocó un chaleco antibalas y un casco protector antes de ser embarcado para su traslado directo al centro penitenciario de máxima seguridad El Encuentro, situado en la provincia de Santa Elena.

Serrano permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde agosto de 2025. Aunque las autoridades ecuatorianas habían iniciado gestiones para un proceso formal de extradición, el retorno de quien fuera una de las figuras clave del correísmo se dio mediante un trámite expeditivo de deportación gestionado por las agencias federales estadounidenses.

En Ecuador, sobre el exministro pesa una orden de prisión preventiva confirmada por la Corte Provincial de Pichincha. Serrano se encuentra procesado por la Fiscalía General del Estado en calidad de presunto autor mediato dentro de la causa que investiga el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, además de registrar indagaciones previas por presunta difusión de información reservada.

El anuncio oficial fue realizado por el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de sus canales oficiales. El primer mandatario difundió imágenes del traslado de Serrano custodiado por fuerzas del orden y acompañó la publicación con el mensaje: “Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de Interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro”. Por su parte, la defensa técnica y familiares del exfuncionario cuestionaron la medida sosteniendo la existencia de vulneraciones a las garantías procesales.

El ingreso de Serrano al sistema penitenciario marca un punto de inflexión en las investigaciones sobre la estructura política e intelección criminal de casos de alta repercusión nacional, mientras la función judicial prevé continuar con las audiencias correspondientes en las próximas semanas.