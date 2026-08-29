Romeo Santos y Prince Royce en Panamá: Lo que debe saber antes de llegar al concierto

Este sábado 29 de agosto, los artistas de bachata Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá, como parte de su gira “Mejor Tarde Que Nunca”.

De cara al evento, se dieron a conocer una serie de recomendaciones y restricciones que deberán tomar en cuenta los asistentes antes de ingresar al recinto.

La apertura de puertas está programada para las 6:00 p. m. Los menores de 17 años podrán ingresar únicamente si están acompañados por un adulto responsable.

Entre las principales restricciones, no se permitirá el ingreso de paraguas, por lo que, ante la posibilidad de lluvia, se recomienda a los asistentes llevar ponchos o capotes. Tampoco estará permitido ingresar con alimentos o bebidas externas.

Los organizadores informaron además que no se permitirá el acceso con cámaras profesionales ni equipos de grabación, así como con armas u objetos punzocortantes.

De igual manera, estará restringido el ingreso de cigarrillos, cigarrillos electrónicos, vapes y encendedores.

Los organizadores recomiendan a los asistentes tener listo el boleto antes de llegar al punto de ingreso y llevar el teléfono celular con suficiente batería. También se aconseja coordinar el transporte con anticipación para facilitar la llegada y salida del estadio.