¡Prepare el paraguas! Así estará el tiempo este sábado 29 de agosto en Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este sábado 29 de agosto de 2026 condiciones variables en el país, con lluvias intermitentes, aguaceros y tormentas puntuales en distintos sectores.

En la mañana, en el vertiente del Caribe se espera cielo nublado con lluvias esporádicas desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón. En el resto de la región prevalecerán condiciones parcialmente nubladas a nubladas.

En el Pacífico, las lluvias se concentrarán principalmente en la Bahía y el Golfo de Panamá, las costas de Panamá Oeste, el sur de Veraguas y el sur de Azuero. El resto de la vertiente tendrá cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde aumentará la actividad de lluvias. En el Caribe se esperan aguaceros y tormentas aisladas, con mayor intensidad entre Colón y Bocas del Toro. En la comarca Guna Yala se prevén lluvias en las zonas montañosas.

En el Pacífico, se pronostican aguaceros con tormentas en Chiriquí, Veraguas, Darién oriental, la comarca Emberá-Wounaan y el centro de Azuero. En el resto del territorio podrían registrarse lluvias más puntuales.

Para la noche, el Caribe continuará bajo cielos nublados y lluvias intermitentes en toda la vertiente.

En el Pacífico, se esperan lluvias y tormentas principalmente hacia las áreas marítimas y el sur de Azuero, mientras que en el resto de las regiones predominará el cielo parcialmente nublado.